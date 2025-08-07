3Cat, anteriormente conocida como TV3, es la televisión pública de Cataluña y se ha encargado de lanzar una exclusiva de alcance mundial vinculada a Ter Stegen, portero del FC Barcelona. El Barça ha hecho oficial este mismo jueves que Ter Stegen, hasta ahora primer capitán, ha dejado de serlo de forma temporal, pues se le ha abierto un procedimiento disciplinario. Cabe recordar que Ter Stegen se ha negado a firmar un informe médico que apunta a que estará de bajada 4 meses, pues considera que estará listo para competir en 3.

Tras el comunicado oficial del Barça, que ha generado mucho revuelo en redes, TV3 se ha encargado de publicar una auténtica bomba sobre el equipo, que este domingo volverá al verde. Según ha explicado TV3, el Barça y, sobre todo Joan Laporta, están muy decepcionados con un Ter Stegen que sigue molesto por el fichaje de Joan García, nuevo portero titular. El alemán se siente traicionado y, por el momento, no quiere que su ficha se use para inscribir a nuevos fichajes como Marcus Rashford o el exfutbolista perico Joan García.

El Barça ha emitido esta vez un comunicado oficial asegurando que ha decidido retirarle "temporalmente" la capitanía del primer equipo a Ter Stegen por no firmar el informe de su baja. El club culer ha aclarado también que la decisión ha sido consensuada con la dirección deportiva y el staff que lidera Hansi Flick, quien todavía no ha hablado con Ter Stegen.

Anuncio oficial de TV3 tras la última hora de Ter Stegen: '3 nuevas caras en el Barça'

El comunicado del Barça aparece horas después de que Ter Stegen haya abandonado la Ciutat Esportiva. El alemán ha acudido a entrenar esta mañana, pero lo ha hecho apartado del grupo, pues sigue recuperándose de su operación por problemas de espalda. Tras este comunicado, TV3 ha dejado caer que el Barça trabaja en la llegada o, mejor dicho, en el ascenso de 3 nuevas caras que pasarían a ser capitanes del equipo.

Según TV3, tras el adiós de Ter Stegen al brazalete de capitán, el Barça cuenta con Frenkie de Jong, Pedri o Iñigo Martínez, que relevarían al alemán como portavoz del grupo. Por ahora no hay nada confirmado, pues se espera que sea el vestuario quien elija el nombre del próximo primer capitán del Barça.

Hansi Flick ya explicó, durante la gira de pretemporada por Asia, que el equipo votaría en Barcelona. Se espera que las votaciones se lleven a cabo antes del domingo, pues el Barça se presentará ante su afición este próximo fin de semana en el Gamper contra el Como. Según ha explicado TV3, el Barça ha querido retirarle la capitanía a Ter Stegen para evitar que haga un discurso ante la afición culer en la previa del partido en cuestión.