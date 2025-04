Confirmat, Zubimendi pren una decisió que impacta Barça i Madrid: 'Me'n vaig al...'

Martín Zubimendi s'ha convertit en un dels migcampistes més apetibles per als grans clubs europeus. La temporada que ha realitzat amb la Real Sociedad ha estat sobresortint.

La seva capacitat per marcar el ritme de joc i el seu gran desplegament físic li han valgut l'interès d'equips com el FC Barcelona o el Real Madrid. Encara que, també fora d'Espanya tindria algunes núvies com l'Arsenal, el Liverpool i el Bayern de Munic.

Tots ells consideren que Martín Zubimendi pot ser la solució ideal per reforçar el seu mig del camp, la qual cosa ha generat una ferotge competència pel seu fitxatge.

L'oferta de diversos gegants europeus l'ha convertit en un dels jugadors més cotitzats del mercat.

Des de fa mesos s'especula sobre la seva sortida de la Real Sociedad i les últimes notícies apunten que el seu traspàs serà definitiu.

La marxa de Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha estat el factor que ha acabat per inclinar la balança cap a una sortida imminent de Martín Zubimendi.

Encara que el destí del migcampista és un secret a veus, encara no s'ha fet oficial, però tot sembla indicar que posarà rumb a Londres.

L'Arsenal pren la davantera: Martín Zubimendi, gairebé fitxat

Segons el prestigiós periodista David Ornstein, la situació de Zubimendi sembla estar cada vegada més a prop de resoldre's.

En el seu compte de Twitter, Ornstein va assegurar que "L'Arsenal està actuant internament com si l'acord entre el club i la Real Sociedad per Martín Zubimendi ja estigués tancat".

Això ha deixat clar que l'Arsenal està totalment compromès a assegurar el fitxatge del migcampista espanyol, qui, pel que sembla, ha triat el club londinenc com el seu destí.

La notícia és un cop per als dos grans rivals de l'Arsenal en la cursa per Martín Zubimendi, el FC Barcelona i el Real Madrid.

Encara que ambdós clubs van estar molt interessats en el jugador durant tot el procés, l'Arsenal ha aconseguit avançar-se i, tot apunta, es quedarà amb la joia de la Real Sociedad.

Els blancs, que semblaven tenir més opcions, es queden amb les mans buides davant els últims moviments del club anglès.

La decisió final de Martín Zubimendi

Malgrat que el traspàs encara no és oficial, Martín Zubimendi ja ha comunicat al seu entorn que el seu futur estarà a l'Arsenal. "Me'n vaig a l'Arsenal", hauria dit el migcampista, confirmant la seva intenció d'unir-se al projecte de Mikel Arteta.

Encara que l'acord formal encara està per concretar-se, Martín Zubimendi té clar que el seu pròxim pas serà a Londres.

La sortida de Martín Zubimendi de LaLiga i la seva arribada a l'Arsenal marca un canvi important per a la seva carrera.

Amb el fitxatge de l'espanyol, l'Arsenal reforça el centre del camp amb escreix i fa un pas més cap a la seva consolidació com un dels millors equips del món.