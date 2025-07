Anunci oficial de la FIFA, és millor que Vinícius i Kylian Mbappé: el Madrid en pren nota

El Mundial de Clubs que s'està disputant aquests dies als Estats Units s'ha convertit en un excel·lent banc de proves per al nou Reial Madrid de Xabi Alonso. El tècnic espanyol ha arribat al Bernabéu per capgirar la situació viscuda el curs passat. Tot i no poder comptar amb Kylian Mbappé en els primers partits, l'equip havia mostrat una gran versió fins que el PSG s'ha creuat en el seu camí.

Tanmateix, malgrat la derrota, el nou esquema dissenyat per Xabi Alonso amb tres centrals i carrilers ofensius està donant resultats manifestos. Gairebé tots els jugadors estan oferint una gran versió excepte Vinícius Júnior, que s'està mostrant força apagat. El '7' madridista sembla que no acaba d'estar còmode actuant en una posició més centrada, tot el contrari que Gonzalo García.

El jugador del planter ha acabat la seva participació al Mundial de Clubs amb 4 gols en 6 partits disputats, guanyant-se la confiança de Xabi Alonso. Gonzalo García s'ha adaptat perfectament a la màxima exigència i ha deixat grans sensacions. De fet, segons dades de la FIFA, no hi ha color si comparem Gonzalo amb Vinícius Júnior i Kylian Mbappé.

Gonzalo García retrata Kylian Mbappé i Vinícius Júnior

Gonzalo García ha estat el jugador revelació del Mundial de Clubs de la FIFA 2025. El jove davanter de 21 anys ha fet un pas endavant just quan més ho necessitava l'equip, demostrant caràcter, gol i una maduresa impropia de la seva joventut. Gonzalo vol forjar el seu camí al Bernabéu i, de moment, va pel bon camí.

Les sensacions que ha deixat són bones, però les seves dades encara millors. Segons les dades FIFA, Gonzalo García és molt millor que Vinícius Júnior i Kylian Mbappé en un apartat tan summament important per a Xabi Alonso com la pressió defensiva. Gonzalo és el davanter del torneig que més pressions ha intentat, arribant a la xifra de 155 accions defensives.

Les dades FIFA demostren que Gonzalo García té una mitjana de 37 pressions per cada 90 minuts. Xifra molt superior a les 30 que fa Vinícius Júnior i a les 25 de Kylian Mbappé per partit. És una dada molt significativa tenint en compte la importància que el seu entrenador, Xabi Alonso, dona a la pressió exercida per la línia ofensiva.

Només 4 migcampistes del torneig superen les dades de pressió del jugador del planter blanc ofertes per la FIFA. Gonzalo està demostrant que és molt més que un golejador i, si segueix aquest camí, podria donar moltes sorpreses durant la temporada. La incògnita és què passarà ara, un cop ha acabat el Mundial de Clubs, però Gonzalo García ha demostrat estar preparat per a grans reptes.