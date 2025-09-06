Anuncio oficial del Real Madrid: el fichaje soñado por Xabi Alonso vale 36 millones

El inicio de temporada para el Real Madrid ha sido prometedor. La llegada de Xabi Alonso al banquillo, ha impulsado un cambio de dinámica en el equipo. A nivel defensivo, el conjunto blanco se ha reforzado considerablemente, con fichajes clave como Trent Alexander-Arnold, Huijsen y Álvaro Carreras.

Sin embargo, aunque la defensa y el ataque están bien cubiertos, el Real Madrid sigue buscando una solución para el centro del campo. La marcha de Luka Modric y Toni Kroos ha dejado un vacío importante en la medular, y desde entonces, el club no ha tomado medidas claras para reforzar esta zona.

Xabi Alonso ha intentado incorporar un nuevo centrocampista este verano, pero, a pesar del interés de varios jugadores, la operación no se ha materializado. La prioridad de Florentino Pérez ha sido reforzar la defensa, lo que ha dejado de lado la búsqueda de un sustituto para los históricos mediocampistas.

Nombres sobre la mesa

A pesar de no haber logrado fichar en el centro del campo, Xabi Alonso tiene varios jugadores en mente.

Entre ellos se encuentran nombres como Vitinha, Barella, Adam Wharton o Mac Allister, quienes han sido vinculados al Real Madrid en los últimos meses.

No obstante, el gran deseo de Xabi Alonso es otro futbolista, uno que conoce bien de su etapa en Alemania.

Angelo Stiller: el futuro mediocentro del Real Madrid

Angelo Stiller, mediocampista de 22 años, ha demostrado gran calidad en el Stuttgart, donde se ha consolidado como una pieza clave del equipo.

Su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y hacer transiciones rápidas lo han convertido en un centrocampista completo. Algo que sería ideal para el esquema de Xabi Alonso. Aunque es joven, su madurez futbolística y su calidad le han colocado en la órbita de varios de los clubes más importantes de Europa, incluido el Real Madrid.

Lo que hace aún más atractivo a Stiller es su cláusula de rescisión, que en 2026 será de tan solo 36 millones de euros. Esto convierte al mediocampista en una oportunidad económica para el Real Madrid, que está evaluando seriamente su traspaso. Xabi Alonso, gran admirador de su juego, cree que Stiller puede ser el eje del centro del campo del futuro, cubriendo el vacío dejado por Modric y Kroos.

El Real Madrid está claramente enfocado en reforzar su medular. Con la opción de Angelo Stiller a la vista, parece que el próximo verano podría traer una nueva incorporación de peso al equipo.