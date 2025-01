Gir de 180 graus amb Frenkie de Jong: Deco dona l'ordre, l'afició del Barça al·lucina

El futur de Frenkie de Jong és un dels temes més candents en l'actualitat del FC Barcelona. Més enllà del que ha succeït en els últims dies amb Dani Olmo i Pau Víctor, el '21' centra tota l'atenció de l'aficionat culé. I és que Deco ha pres una decisió que ningú podia esperar i que modifica completament els plans del club català.

Recordem que Frenkie de Jong va aterrar al Camp Nou amb el cartell de ser tota una jove promesa, cridat a liderar la medul·lar del Barça durant els pròxims deu anys. No obstant això, amb el pas de les temporades, la incidència de l'holandès cada vegada és menor, fins al punt d'acabar sent un habitual a la banqueta culé. Flick sembla que s'ha cansat d'esperar-lo, mentre que Laporta està sospirant per la seva venda; però el que ningú podia esperar era l'últim moviment de Deco.

Giro de 180 graus amb Frenkie de Jong: Deco dona l'ordre

Frenkie de Jong es nega a renovar el seu contracte, és el segon millor pagat de la plantilla, i amb prou feines juga. Motius més que suficients per activar la seva venda abans que sigui massa tard. Sí, perquè si el Barça no mou fitxa ara, De Jong podria acabar sortint gratis a l'estiu de 2026.

Davant tal escenari, Deco ha valorat les diferents opcions que té el club damunt la taula i ja ha decidit. D'una banda, el director esportiu podia optar per esperar que arribés una bona oferta per Frenkie de Jong, però és arriscat. Així que, ni curt ni mandrós, ha decidit que és el moment de fer un pas endavant i prendre les regnes de la situació.

Per això, lluny de quedar-se assegut per veure què succeeix, Deco ha pres la iniciativa d'oferir-li un nou contracte a Frenkie de Jong. Sens dubte, una notícia completament inesperada, ja que moltes fonts asseguraven que el futur del '21' estava més que decidit i que hauria de deixar el Barça a final de temporada. No obstant això, per sorpresa de tothom, Deco ha optat per oferir-li un nou contracte amb l'esperança que, ara sí, accepti i renovi.

El nou contracte de Frenkie de Jong: els detalls

La temporada passada, Deco ja va intentar renovar a Frenkie de Jong en diverses ocasions. El lusità considera l'holandès una peça clau en l'engranatge del FC Barcelona i no vol que marxi. Ara bé, davant la passivitat de De Jong i l'absència de resposta, el club català va decidir retirar l'oferta, ja que tenia data de caducitat.

Però ara, en un gir dramàtic dels esdeveniments, Deco ha decidit fer marxa enrere i tornarà a intentar negociar amb Frenkie de Jong. Això sí, la proposta no ha variat gaire des de l'última vegada, i el requisit número u perquè De Jong segueixi al FC Barcelona és que es baixi el sou. Un gest que sembla complicat que es produeixi, ja que el '21' té altres plans en ment.