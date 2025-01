Anuncio oficial del Barça, Gavi lo sabe y no dudará en firmar: el acuerdo es total

Gavi es considerado por muchos la gran joya de La Masía. Sus compañeros, los aficionados y la directiva lo tienen en alta estima por todo lo que aporta dentro y fuera del terreno de juego. Siempre atento y dispuesto a dejarse el alma por el Barça, el '6' está llamado a ser el emblema del club durante los próximos años.

Actualmente, Gavi tiene contrato hasta 2026 y muchas ganas de seguir demostrando todo su talento. Sin embargo, tras la lesión que sufrió el curso pasado ha perdido la condición de titular, y ahora con Flick su rol ha variado drásticamente. Tal ha sido el cambio que su situación está empezando a generar cierta preocupación en la planta noble de las oficinas del FC Barcelona.

Lo de Gavi obliga a tomar medidas

Desde que arrancó la temporada, Gavi tan solo ha participado en 13 partidos, y solo en 3 de ellos lo ha hecho como titular. Cifras que no reflejan la importancia del '6' para el club catalán y que podrían tener consecuencias fatales en el corto plazo. Sí, porque pese a que el canterano culé ha manifestado su amor al Barça por activa y por pasiva, las ofertas no dejan de llegar.

En concreto, PSG, Manchester United, Chelsea, City y Bayern no pierden de vista a lo que sucede con Gavi. 5 posibles destinos que dejarían KO al Barça, pero que han servido para provocar una serie de movimientos en la cúpula culé. Deco ha sido el que ha dado la orden ante el temor de perder al que apunta a ser futuro capitán del FC Barcelona.

Anuncio oficial, Gavi lo sabe y no dudará en firmar: el acuerdo es total

Pese a que Gavi no está contento con su rol, no piensa en salir del Barça. Quiere triunfar y brillar en el Camp Nou y esperará lo que haga falta para convencer a Flick. Cree que merece más minutos y no parará hasta conseguir su objetivo, y más tras la llamada que ha recibido por parte de Deco.

Y es que el director deportivo del FC Barcelona le ha hecho saber a Gavi que el objetivo nº1 del club es cerrar su renovación. Un gesto que demuestra la enorme confianza de la directiva en el canterano, y que puede ser interpretado como un aviso a Flick. Gavi tiene que jugar más, es vital para las aspiraciones de futuro del FC Barcelona y necesita regularidad para recuperar la confianza perdida.

De hecho, Gavi ya ha recibido la propuesta de Deco y no dudará en aceptarla. Las negociaciones ya han tenido lugar y los detalles están siendo discutidos, pero es evidente que terminará siendo firmada. Gavi quiere quedarse y el Barça quiere que se quede, así que solo falta sellar su nuevo contrato, que se extenderá hasta 2029.