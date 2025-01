Jude Bellingham demana aquest fitxatge per si marxa Vinícius: 'Serà Golden Boy...'

El Madrid ha recuperat el somriure després d'imposar-se amb autoritat a Las Palmas en un partit que va deixar en evidència el potencial dels blancs quan les seves estrelles estan bé. Mbappé va ser el gran protagonista amb dos gols, a més d'un tercer anul·lat per un fora de joc mil·limètric. Per la seva banda, Jude Bellingham va tornar a donar una lliçó de lideratge dins i fora del camp.

L'actuació de l'anglès referma el seu rol com a peça clau al vestidor blanc. Jude Bellingham no només va destacar pel seu desplegament físic i tècnic, sinó que també va assumir la responsabilitat de liderar l'equip en els moments crucials del partit. Aquesta connexió amb Mbappé està donant fruits i molts aficionats comencen a preguntar-se si la fórmula ideal demana prescindir de Vinícius Júnior.

La polèmica envolta Vinícius Júnior

Vinícius Júnior no està passant pel seu millor moment: els seus enfrontaments amb rivals, àrbitres i aficionats estan començant a cansar part del públic que assisteix al Bernabéu. Encara que la seva qualitat no està en dubte, la seva actitud dins del camp continua generant debat. Les xarxes socials i les tertúlies esportives s'omplen de comentaris qüestionant si el Real Madrid juga millor sense ell.

Davant tal enrenou, sempre atent al mercat de fitxatges, Florentino Pérez no descarta vendre Vinícius Júnior si arriba una oferta d'acord amb el seu valor. Molt s'ha parlat últimament de la possibilitat que acabi recalant a l'Aràbia Saudita. I, en cas que això succeeixi, Bellingham ja ha indicat qui ha de ser el seu relleu: "Serà Golden Boy", va dir l'anglès fa uns mesos sobre ell.

Jude Bellingham ho té clar

En unes declaracions recents, Jude Bellingham no va dubtar a destacar les qualitats d'un excompany amb qui va compartir vestidor al Borussia Dortmund. "És un talent top i serà Golden Boy", va afirmar l'anglès. Una sentència que posa en perill Vinícius Júnior, ja que el Real Madrid coincideix amb Bellingham i segueix molt de prop Jamie Bynoe-Gittens.

Aquestes paraules de Jude Bellingham van ser interpretades com un gest a la directiva blanca perquè moguin fitxa i apostin per l'extrem britànic. No obstant això, tot depèn de Vinícius Júnior i el seu futur. Si el '7' acaba sortint del Real Madrid, l'arribada de Jamie Bynoe-Gittens podria fer-se realitat.

Sigui com sigui, la victòria davant Las Palmas va deixar grans sensacions, però també va obrir un debat que marcarà els pròxims mesos. La decisió no serà fàcil, però la connexió entre Mbappé i Bellingham demostra que l'equip té potencial per continuar creixent. Hauria el Real Madrid de fer cas a Jude Bellingham i renovar el seu atac prescindint de Vinícius Júnior?