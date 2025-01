Sorpresa, el Barça ofereix 15 M€ per solucionar el cas Jules Koundé i Héctor Fort

El Barça travessa un moment agredolç. Mentre destaca com un veritable punyal en tornejos com la Champions League, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya, el seu rendiment a LaLiga genera serioses preocupacions. Els de Flick només han aconseguit una victòria en els últims vuit enfrontaments, una ratxa que els ha allunyat dels llocs de cap.

Davant aquesta situació, la directiva ha decidit prendre mesures per revertir el mal moment. Hansi Flick, conscient de la importància de la defensa, ha demanat canvis en el lateral dret, una posició clau en el seu sistema. Aquest ajust no només busca millorar el rendiment defensiu, sinó també alleujar la càrrega física de Jules Koundé, qui ha assumit massa minuts en un calendari tan saturat.

Héctor Fort no dona la talla al costat de Jules Koundé

En principi, el Barça compta amb Héctor Fort per anar donant descans a Jules Koundé. Tanmateix, sembla que Flick no confia del tot en el canterà culer i, fins ara, la seva participació ha estat merament testimonial. Gairebé no juga i quan ho fa deixa molts dubtes, obligant Deco i Laporta a moure fitxa.

Davant tal escenari, el Barça ja està buscant al mercat de fitxatges un reforç de primer nivell per al costat dret. No arribarà per ser titular, ja que el nivell de Jules Koundé està sent molt bo, però sí per millorar el fons d'armari. A més, permetria la venda/cessió de Héctor Fort perquè pugui seguir acumulant minuts de qualitat.

Per tot això, el Barça ha valorat diferents candidats perquè siguin el suplent de Jules Koundé. Fresneda, per exemple, ha estat vigilat de prop, igual que Vanderson, del Mònaco. Tanmateix, l'elegit juga a LaLiga i costa 15 milions.

Andrei Ratiu, l'elegit per ajudar Jules Koundé

Flick ha posat sobre la taula un nom per solucionar el dilema de Jules Koundé i Héctor Fort: Andrei Ratiu, del Rayo Vallecano. El lateral romanès de 26 anys ha estat una de les revelacions de LaLiga aquesta temporada, destacant per la seva solidesa defensiva i capacitat per incorporar-se a l'atac amb criteri. El seu perfil encaixa perfectament en el que busca el Barça per reforçar la plantilla.

Segons apunten des de El Nacional, el Barça ja estaria treballant en la incorporació d'Andrei Ratiu. L'operació es valora en uns 15 milions d'euros, una xifra que la directiva considera raonable donades les circumstàncies del mercat. A més, la versatilitat de Ratiu podria ser un gran actiu, ja que pot exercir tant de lateral com de carriler en un esquema més ofensiu.

Deco i Flick, en sintonia pels fitxatges

L'alemany compta amb el suport de Deco, director esportiu del club, qui considera adequada aquesta incorporació per complir amb les peticions de Hansi Flick. Amb la finestra de fitxatges d'hivern en curs, el Barça podria accelerar les negociacions per tancar l'acord com més aviat millor.

L'arribada d'Andrei Ratiu permetria dosificar Jules Koundé i reforçar una defensa que ha patit en excés durant aquesta mala ratxa lliguera. A més, la seva incorporació donaria al Barça un impuls en el tram decisiu de la temporada, on el club buscarà recuperar terreny a LaLiga sense descuidar les seves opcions en les altres competicions. Ara, estaria per veure si aquesta decisió serà el primer pas cap a l'anhelada remuntada en la classificació lliguera.