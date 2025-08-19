Dean Huijsen sonríe con el plan de Xabi Alonso: fichaje de última hora

Vinicius Júnior sabe que esta temporada no hay margen de error. El brasileño está obligado a demostrar que sigue siendo un futbolista diferencial para el Real Madrid.

Osasuna aparece como rival en un momento clave, y no hay que olvidar que suele brillar contra los navarros. Ha marcado ocho goles en 12 partidos frente a ellos, todos en Liga.

El duelo también será una prueba para Mbappé, aunque no acapara los focos en esta ocasión. La responsabilidad recae sobre Vinicius, que necesita recuperar la confianza y la continuidad que lo convirtieron en uno de los grandes referentes del club.

El Bernabéu quiere ver si el brasileño mantiene su idilio frente a Osasuna. Aun así, el Real Madrid piensa en como reforzar la retaguardia de cara a los últimos días del mercado.

El Real Madrid también piensa en su defensa

Mientras tanto, en los despachos se trabaja sin descanso. Florentino Pérez y Xabi Alonso saben que el gran reto del verano es encontrar un central de garantías.

La defensa ha sufrido demasiado en los últimos años y Dean Huijsen, pese a su enorme proyección, no puede sostenerla en solitario.

Asencio no convence al cuerpo técnico. Rüdiger y Alaba arrastran dudas por sus bajones de rendimiento.

Militao, por su parte, no termina de dejar atrás sus problemas físicos. Por eso, la dirección deportiva ha señalado que el fichaje de un central es prioritario antes del cierre del mercado.

Ibrahima Konaté, el gran objetivo de los blancos

En esta situación, el nombre de Ibrahima Konaté ha ganado mucho peso. El francés es el elegido para reforzar la zaga y el Real Madrid ya ha empezado a moverse.

Su contrato con el Liverpool acaba en 2026 y los blancos manejan dos escenarios: ficharlo ya o esperar a que llegue libre en un año.

El Liverpool no quiere correr riesgos y le ha ofrecido la renovación con incentivos por rendimiento. Sin embargo, Konaté exige un salario base mucho más alto, en torno a las 200.000 libras semanales.

Ante esta discrepancia, los ingleses no descartan aceptar ofertas superiores a 40 millones de euros para evitar perderlo gratis.

Florentino Pérez mide los tiempos del mercado

La fiabilidad del francés en la última temporada ha convencido al Real Madrid. Jugó prácticamente todos los minutos y disipó las dudas sobre su historial de lesiones.

Su juventud y proyección lo convierten en una de las piezas más codiciadas del mercado.

Florentino Pérez sopesa la inversión. Si paga ahora, el club se asegura a uno de los centrales más sólidos de Europa.

Si espera, podría lograr un fichaje estratégico a coste cero. La decisión de Konaté marcará los próximos días. Mientras, el Bernabéu quiere ver cómo Vinicius responde frente a Osasuna.