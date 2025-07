Oficial: Gran sorpresa amb Ansu Fati: ningú esperava el que pagarà l'AS Mònaco

Després de molts mesos de rumors, la sortida de Ansu Fati del Barça ja és oficial. Després de diverses temporades acumulant lesions, l'eterna promesa ha pres la decisió de provar sort a l'AS Mònaco. L'objectiu de l'eterna promesa de La Masia és recuperar el seu millor nivell i marxarà cedit per aconseguir-ho.

Tot i el que ha passat en les últimes temporades, si aconsegueix recuperar el to físic i la seva millor versió, les portes del Barça estaran obertes per al seu possible retorn. Però, en aquests moments, la sortida de Ansu Fati era molt necessària per a ambdues parts. Hansi Flick no li donava minuts tot i que el '10' té un dels salaris més alts de la plantilla.

A més, el seu nefast rendiment i manca de flexibilitat per ajudar el club, tenint en compte que podia marxar al gener, no han ajudat gens. Ansu Fati té encara contracte amb el Barça amb un salari que ronda els 12 milions per temporada. Una situació completament insostenible i que l'AS Mònaco ha intentat solucionar, tot i que ningú esperava el que ha acabat passant.

Les condicions del traspàs de Ansu Fati a l'AS Mònaco

Finalment, Ansu Fati jugarà la pròxima temporada a les files de l'AS Mònaco, tot i que l'acord no és tan avantatjós com podia semblar. El Barça ha hagut de renovar un any més a Ansu, concretament fins al juny de 2028, per diferir el seu salari i que no afecti la norma 1:1. D'altra banda, s'ha sabut que l'AS Mònaco només assumirà 3,7 milions dels 12 que marca la seva fitxa actualment.

El Barça comptava amb la sortida de Ansu Fati per dur a terme altres operacions aquest estiu, però de moment, tot queda en pausa. Les últimes informacions sobre el mateix indiquen que només una petita part de la fitxa serà assumida pels monegascos. Ansu marxa cedit, però gran part del salari segueix anant a càrrec del club català.

Els detalls de l'acord entre Barça i AS Mònaco per Ansu Fati

Ansu Fati va passar amb èxit el reconeixement mèdic i ja ha signat la seva cessió amb opció de compra amb l'AS Mònaco. L'opció de compra queda fixada en 11 milions en cas que el conjunt del Principat acabi fent-la efectiva. El Barça assumirà gran part de la seva fitxa, però es guardarà un percentatge important sobre una possible venda si el Mònaco l'acaba fitxant.

L'ariet culer abandonarà, almenys aquesta pròxima temporada, el Camp Nou a la recerca d'una regularitat necessària. Ansu Fati només ha pogut disputar 300 minuts aquesta temporada al llarg dels 11 partits disputats. L'AS Mònaco, ple de joves jugadors, pot ser la plataforma de llançament que tant necessita el de La Masia.