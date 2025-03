Ansu Fati, assenyalat, Flick explica per què no juga: 'És el que demano a tots...'

Després d'una discreta cessió al Brighton, Ansu Fati va decidir tornar al Barça amb l'objectiu de recuperar el seu lloc i demostrar que pot triomfar al club de la seva vida. El '10' va deixar clar que la seva intenció era esprémer el seu contracte fins al final i donar el millor de si mateix per guanyar-se un lloc a la plantilla. Amb aquesta promesa, Ansu es va guanyar la confiança de Flick, qui li va permetre quedar-se a la primera plantilla.

Tanmateix, malgrat els seus esforços inicials, la temporada d'Ansu Fati no ha estat tan bona com esperava. Amb el pas dels mesos, la seva presència s'ha reduït dràsticament i només ha jugat 187 minuts: 125 minuts a LaLiga, mitja hora a Champions i 28 més a Copa. De fet, la seva última aparició al terreny de joc va tenir lloc el passat 4 de gener contra el Barbastro.

Aquest baix temps de joc ha generat moltes especulacions i rumors al voltant de la situació d'Ansu Fati al club. D'una banda, alguns afirmen que el '10' treballa incansablement, fins i tot entrenant en solitari després de les sessions per millorar la seva finalització. Tanmateix, hi ha qui qüestiona el seu nivell de professionalitat, i l'última a posar en dubte la seva actitud ha estat Hansi Flick.

Flick explica la veritat sobre Ansu Fati

L'alemany, conegut per la seva mà ferma, no ha dubtat a assenyalar la falta d'implicació d'Ansu Fati en les seves últimes declaracions. En concret, ho va fer pocs dies abans del partit contra el Girona del passat cap de setmana. En ser preguntat sobre la disposició del '10', Flick va ser clar i directe.

"La situació no és senzilla per a Ansu Fati. És important per a nosaltres i entenc que no és fàcil, però la veritat és que Pau Víctor i Pablo Torre que estan entrenant molt bé cada setmana. Estan donant el 100% sempre, encara que no juguin, i això és el que demano a tots els jugadors i és l'únic que puc dir al respecte", va declarar amb contundència Flick.

Amb aquestes paraules, l'entrenador del Barça sembla deixar entreveure que Ansu Fati no està donant el màxim de si mateix. Mentre altres jugadors en situacions similars estan demostrant una actitud exemplar, Ansu no sembla estar responent a les expectatives. Això genera una situació complicada per al '10', que no només es veu relegat a la banqueta, sinó que ara es troba sense opcions per continuar al club.

Les declaracions de Flick probablement portaran cua al vestidor del FC Barcelona, ja que la falta d'implicació d'un jugador de la talla d'Ansu Fati podria tenir repercussions. Si Fati vol tornar a ser un jugador important al Barça, sembla que no tindrà altra opció que millorar la seva actitud i la seva implicació als entrenaments. Altrament, si continua sense trobar el seu lloc, el seu futur podria estar més a prop d'un adeu que d'una nova oportunitat.