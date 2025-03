Ansu Fati, señalado, Flick explica por qué no juega: 'Es lo que pido a todos...'

Después de una discreta cesión al Brighton, Ansu Fati decidió regresar al Barça con el objetivo de recuperar su sitio y demostrar que puede triunfar en el club de su vida. El '10' dejó claro en verano que su intención era exprimir su contrato hasta el final y dar lo mejor de sí mismo para ganarse un puesto en la plantilla. Con esta promesa, Ansu se ganó la confianza de Flick, quien le permitió quedarse en la primera plantilla.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos iniciales, la temporada de Ansu Fati no ha sido todo lo buena que esperaba. Con el paso de los meses, su presencia se ha reducido drásticamente y solo ha jugado 187 minutos: 125 minutos en LaLiga, media hora en Champions y 28 más en Copa. De hecho, su última aparición en el terreno de juego tuvo lugar el pasado 4 de enero contra el Barbastro.

Este bajo tiempo de juego ha generado muchas especulaciones y rumores alrededor de la situación de Ansu Fati en el club. Por un lado, algunos afirman que el '10' trabaja incansablemente, incluso entrenando en solitario después de las sesiones para mejorar su capacidad de finalización. Sin embargo, hay quienes cuestionan su nivel de profesionalidad, y la última voz en poner en duda su actitud ha sido nada menos que la de su propio entrenador, Hansi Flick.

Flick cuenta la verdad sobre Ansu Fati

El alemán, conocido por su mano firme, no ha dudado en señalar la falta de implicación de Ansu Fati en sus últimas declaraciones. En concreto, lo hizo pocos días antes del partido ante el Girona del pasado fin de semana. Al ser preguntado sobre la disposición del '10', Flick fue claro y directo.

"La situación no es sencilla para Ansu Fati. Es importante para nosotros y entiendo que no es fácil, pero la verdad es que hay otros como Pau Víctor y Pablo Torre que están entrenando muy bien todas las semanas. Están dando el 100% siempre, aunque no jueguen, y eso es lo que pido a todos los jugadores y es lo único que puedo decir al respecto", declaró con contundencia Flick.

Con estas palabras, el entrenador del Barça parece dejar entrever que Ansu Fati no está dando el máximo de sí mismo. Mientras otros jugadores en situaciones similares están demostrando una actitud ejemplar, Ansu no parece estar respondiendo a las expectativas. Esto genera una situación complicada para el '10', que no solo se ve relegado al banquillo, sino que ahora se encuentra bajo la lupa de la directiva culé.

Las declaraciones de Flick probablemente traerán cola en el vestuario del FC Barcelona, ya que la falta de implicación de un jugador de la talla de Ansu Fati podría tener repercusiones. Si Fati quiere volver a ser un jugador importante en el Barça, parece que no tendrá otra opción que mejorar su actitud y su implicación en los entrenamientos. De lo contrario, si sigue sin encontrar su lugar, su futuro podría estar más cerca de un adiós que de una nueva oportunidad.