El amigo de Leo Messi se acerca al Barça: Deco ya estudia la viabilidad de su fichaje

El amigo de Leo Messi atraviesa una profunda decepción tras una temporada sin títulos con el Atlético de Madrid. El fracaso en el Mundial de Clubes ha acentuado su frustración y pone presión sobre el proyecto rojiblanco. Con contrato vigente, ha dejado claro que si no ve ambición ganadora en 2025-2026, considerará una salida.

Esta postura tan contundente refleja su ambición. El delantero argentino ya ha vivido momentos de éxito en River y Manchester City y busca un entorno con metas altas. Esa mentalidad lo coloca en el radar de clubes en reconstrucción deportiva.

Deco estudia con lupa la incorporación del amigo de Leo Messi

En el Barça, Deco ya ha puesto a Julián Álvarez bajo observación. Lo ven como perfil ideal para el relevo ofensivo tras Robert Lewandowski, gracias a su juventud, talento y entrega. Su afinidad con Lionel Messi, amigo de la selección argentina, suma un matiz emocional al interés culé.

Deco sabe que la operación será exigente. El Atlético de Madrid mantiene una postura firme, con cláusulas elevadas y resistencia a negociar. Aun así, el Barça trabaja en fórmulas complejas, que incluirían posibles intercambio de jugadores para equilibrar la operación financiera.

El contexto económico y deportivo en juego

El fichaje no solo dependerá del deseo del futbolista. La situación financiera del Barça obliga a manejar el mercado con cautela y creatividad. Deco ya ha mostrado capacidad para planificar a medio plazo y priorizar proyectos sostenibles.

Será clave seguir la evolución del Atlético en la temporada 2025-2026. Si el club rojiblanco no mejora resultados, su postura podría flexibilizarse. En ese caso, Deco podría acelerar los trámites y convertirlo en apuesta de renovación generacional.

Un encaje técnico y humano con peso emocional

En lo futbolístico, Julián Álvarez ofrece movilidad, presión alta y definición; encaja con el estilo que busca el Barça a medio plazo. Su experiencia con Messi en la selección argentina puede facilitar su adaptación al entorno culé. Este perfil, con proyección y compromiso, es el que Deco valora para fortalecer el proyecto deportivo.

Aunque el fichaje no está en marcha, la combinación de circunstancias como frustración, ambición y planificación estratégica, lo convierten en un candidato real. Para Julián, cambiar al Barça representaría avanzar en su carrera. Para Deco, una operación valiosa si se logra ejecutar con inteligencia.