Álvaro Carreras rompe su silencio y dice lo que muchos piensan de Xabi Alonso: 'Es...'

Álvaro Carreras ha sido una de las nuevas incorporaciones del Real Madrid por petición expresa de su nuevo técnico, Xabi Alonso. Carreras ha completado una buena temporada en el Benfica, el Madrid ha acabado abonando al club portugués la cifra de 50M Euros. Estamos hablando de una cantidad considerablemente elevada que demuestra el peso de la decisión de Xabi Alonso en su contratación.

Carreras llega al Bernabéu para ser titular en la banda izquierda aunque antes tendrá que ganar la partida a Fran García y a Mendy. Ninguno de los dos últimos acaba de convencer a Xabi Alonso, Carreras no tendría que tener demasiados problemas para estar en el once. Cuenta con la total confianza del nuevo técnico lo que tendría que ser suficiente, a priori.

Álvaro Carreras ya está entrenando con el resto de sus compañeros, aprendiendo y siguiendo consejos de los mejores. Conocedor que las primeras semanas son cruciales para una perfecta adaptación, lo está dando todo para que así sea. El nuevo fichaje del Real Madrid también ha tenido tiempo para hablar alto y claro de su nuevo entrenador.

Álvaro Carreras define a Xabi Alonso

El nuevo lateral zurdo del Madrid ha realizado unas declaraciones recientes donde define la figura de Xabi Alonso: ' es intenso y tiene las ideas muy claras y dice las cosas como tienen que ser'. El defensa hizo unas declaraciones a los medios del club donde destaca que Alonso le pide que: ' ayude hacia arriba pero también hacia atrás'. Carreras destacó que está muy satisfecho de entrenar en el Madrid y por la unión que demuestra el grupo.

El lateral siguió destacando que: ' estamos poniéndonos apunto para lo que viene. Tenemos que trabajar colectivamente y trabajar juntos, que es lo que nos va a dar títulos.' Carreras, de 22 años y formado en las categorías inferiores del club blanco, ha firmado contrato hasta junio 2031.

El gran sueño de Álvaro Carreras

El Real Madrid está teniendo pocos días de pretemporada para preparar su primer duelo en la Liga contra Osasuna. El partido se disputará el próximo 19 de agosto y para Carreras será un día tremendamente especial. Así lo afirmaba: ' Es lo soñado, ya he vestido esta camiseta de entreno y este escudo pero estoy deseando que llegue el día del templo'.

Álvaro Carreras ha crecido mucho como futbolista, cuando hace poco más de un año, buscaba un sitio en el equipo lisboeta. Llegó a la cantera madridista en 2017 y se marchó en 2020 al City, después de varias cesiones, fichó por el Benfica donde ha cuajado una gran temporada. El Madrid apuesta por su canterano valorando su capacidad ofensiva y mentalidad competitiva.