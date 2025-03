Alexia Putellas frega la llàntia i demana un desig a Hansi Flick: 'A veure si podem...'

Alexia Putellas ja veu la llum al final del túnel. La capitana del Barça Femení continua treballant en la seva recuperació després de la lesió i tot indica que aviat tornarà a estar en plena forma. El seu retorn és una gran notícia per a l'equip de Pere Romeu, que afronta el tram decisiu de la temporada amb grans aspiracions.

Però Alexia Putellas no només pensa en la seva tornada al camp. En una recent entrevista amb FourFourTwo, va deixar clar que la seva ambició no té límits. El seu missatge va ser directe i, a més, va incloure un gest especial a Hansi Flick, l'entrenador del primer equip masculí.

El gran repte del Barça

El Barça Femení ha demostrat que és capaç de guanyar-ho tot. La temporada passada, va conquerir el triplet amb Lliga, Copa i Champions League, reafirmant el seu domini a Europa. Ara, l'objectiu és repetir la gesta i continuar fent història.

No obstant això, Alexia ha posat sobre la taula un desafiament encara més gran. "Som l'únic club que ha guanyat tant la Champions masculina com la femenina. Més històric que això només ens queda guanyar-les en la mateixa temporada, no?", va comentar en l'entrevista.

Una idea ambiciosa, però no impossible. Cap club ha aconseguit aquest doblet en la història del futbol, i fer-ho convertiria el Barça en una llegenda encara més gran.

El paper d'Alexia en el somni blaugrana

Perquè aquest desig es faci realitat, el Barça Femení ha de seguir el seu camí d'èxits. Amb dues Champions consecutives a les seves vitrines, l'equip de Romeu és el rival a batre a Europa. La recuperació d'Alexia els donarà un plus de qualitat i experiència en els moments clau.

La capitana és molt més que una jugadora, és un símbol, una líder dins i fora del camp. La seva presència inspira les seves companyes i reforça la identitat d'un equip que mai deixa de lluitar. Si el Barça vol aconseguir la seva tercera Champions seguida, necessitarà la seva màgia.

Respondrà Hansi Flick al desafiament?

El Barça masculí té un repte molt més complicat. Després de diverses temporades difícils a Europa, l'equip de Hansi Flick busca recuperar la seva grandesa. Aquesta temporada ha mostrat signes de millora, però guanyar la Champions League continua sent un objectiu ambiciós.

El missatge d'Alexia podria servir com una motivació extra per a l'equip. El tècnic alemany és un guanyador nat, i el club ha apostat per ell per tornar el Barça a l'elit del futbol mundial. Si aconsegueix portar l'equip a la final i lluitar pel títol, el somni d'Alexia podria estar una mica més a prop de complir-se.

Més que un simple desig, les paraules d'Alexia són una declaració d'intencions. Un repte que uneix tot el Barça, des de l'equip femení fins al masculí.