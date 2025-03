Última hora! Dani Alves rep una nova denúncia, possible retorn als tribunals

Dani Alves, exfutbolista brasiler del FC Barcelona, entre altres clubs, ha rebut una nova denúncia en aquestes últimes hores i podria tornar a seure als bancs dels tribunals.Dani Alves, qui va ser detingut el 2023 en ser acusat de violar una dona en una discoteca de la zona alta de Barcelona, ha estat demandat pel Pumas mexicà. El Pumas era el seu equip el 2023 i, després de ser detingut, el club mexicà va decidir acollir-se a la rescissió del seu contracte, ja que "va incomplir diverses clàusules establertes entre les parts".

Dani Alves va ser condemnat a quatre anys i mig de presó per violar una dona en una discoteca de Barcelona, encara que prèviament ja va ser rescindit pel Pumas mexicà. El Pumas, que va fitxar Dani Alves el 2022, ha denunciat el brasiler davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu i reclama una indemnització de 5M€ per vulneració de clàusules de conducta. Els Pumas van ser l'últim equip en la carrera d'Alves, qui també va militar en conjunts com el Sevilla, la Juventus, el PSG francès o el FC Barcelona.

Dos anys després de rescindir el contracte pel seu arrest a Barcelona, el club mexicà ha procedit legalment contra Alves argumentant l'incompliment de diverses clàusules formalitzades mitjançant contracte professional. El jugador brasiler, per la seva banda, es troba a la ciutat comtal a l'espera de més novetats, previstes per al pròxim 25 de març.

Dani Alves, condemnat a quatre anys i mig de presó per violar una dona en una discoteca de Barcelona, podria tornar a visitar els tribunals, ara denunciat pel Pumas. El club mexicà ha demandat a Dani Alves davant el TAS i reclama una indemnització per part de l'exfutbolista per incompliment de contracte. A la pàgina oficial del TAS, s'informa que l'audiència està programada per al 25 de març de 2025 i té com a número d'ofici CAS 2024/A/10733.

Segons l'‘Agència EFE’, la denúncia es produeix per incomplir clàusules del contracte laboral que va unir Dani Alves i Pumas entre 2022 i 2023. El que va ser futbolista del Barça es troba a Barcelona esperant més notícies per part dels seus advocats.