Alejandro Balde fa que Hansi Flick s'oblidi del seu fitxatge: 'Les meves xifres són millors'

L'evolució d'Alejandro Balde en els últims mesos ha estat més que notable. Després d'una temporada 23/24 complicada sota la direcció de Xavi Hernández, on el seu rendiment va ser inferior a l'esperat, Alejandro Balde va perdre el seu lloc en l'onze titular culer. L'arribada de Joao Cancelo el va relegar a la banqueta, i una lesió al gener de 2024 el va apartar dels terrenys de joc durant la resta de la temporada.

El renaixement d'Alejandro Balde amb Hansi Flick

Amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça en la temporada 2024-2025, la situació d'Alejandro Balde ha canviat radicalment. El lateral esquerre ha recuperat la seva confiança i s'ha convertit en una peça clau tant en defensa com en atac. La seva capacitat per desbordar per la banda i generar oportunitats ha estat fonamental en l'esquema de Flick i en els bons resultats obtinguts.

Les xifres recolzen l'excel·lent moment d'Alejandro Balde. En la present temporada ha disputat 37 partits, la majoria com a titular, acumulant un gol, set assistències i rebent només tres targetes grogues, cosa que demostra el seu poder a nivell ofensiu. Però a més, a nivell defensiu també ha ajudat a mantenir moltes porteries a zero amb la seva velocitat i capacitat per rectificar.

Alejandro Balde fa que Hansi Flick s'oblidi d'Alphonso Davies

El rendiment d'Alejandro Balde ha portat a comparacions amb Alphonso Davies, lateral esquerre del Bayern Munic i gran desig d'Hansi Flick per reforçar l'elenc culer. Encara que Davies ha estat reconegut per la seva capacitat ofensiva, Balde ha demostrat xifres superiors en certs aspectes. Per exemple, aquesta temporada, el '3' del Barça ha registrat més assistències que Davies.

El Barça havia mostrat interès a fitxar Alphonso Davies per reforçar el lateral esquerre del Barça. Hansi Flick volia comptar amb els seus serveis, tanmateix, el canadenc va renovar el seu contracte amb el Bayern Munic, cosa que va tancar la porta a la seva possible arribada al club català. Aquesta situació, que en un altre moment hauria estat motiu de preocupació, ha estat mitigada gràcies a l'alt rendiment d'Alejandro Balde.

Hansi Flick ha expressat públicament la seva satisfacció amb el rendiment d'Alejandro Balde. El tècnic alemany ha destacat la capacitat física i la projecció ofensiva del jove lateral, considerant-lo una peça fonamental en el seu esquema tàctic. L'evolució de Balde ha permès al Barça mantenir un alt nivell competitiu sense la necessitat d'incorporar Alphonso Davies.