Adrián Cordero Vega rep l’'OK' del CTA després del Madrid-Osasuna de Lliga: ‘Molt bé’
L'àrbitre de Santander Cordero Vega va rebre la felicitació del CTA després del Madrid-Osasuna de la jornada 1 de Lliga
El Madrid va guanyar per la mínima (1-0) en la seva estrena a la Lliga davant Osasuna i, un cop més, el focus d'atenció va estar posat en la polèmica arbitral protagonitzada per Cordero Vega. Adrián Cordero Vega, més conegut com Cordero Vega, va ser l'àrbitre principal del partit entre Real Madrid i Osasuna i, per tant, va ser qui va xiular un penal dubtós sobre Mbappé. Des de la capital d'Espanya es considera que el penal era molt clar, però la veritat és que al Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) va generar alguns dubtes
A més, Cordero Vega va expulsar Bretones per una manotada no intencionada a Gonzalo al descompte, una cosa en què va encertar sense la intervenció del VAR i amb l'ajuda de l'assistent. Als ulls del CTA, l'arbitratge de Cordero Vega va ser encertat, sobretot perquè no va fer gaire ús del VAR, que és una cosa que es busca durant aquesta nova temporada
A més, Cordero Vega no va entrar en moltes disputes amb els jugadors, per la qual cosa el seu arbitratge està molt ben vist per part del CTA, que aquest any començarà a castigar. El Real Madrid es va estrenar amb victòria a la Lliga amb un gol de Mbappé, que va transformar el penal que ell mateix va provocar. Tot i que és cert que Cordero Vega va rebre l''OK' del CTA, Osasuna i molts aficionats a les xarxes van protestar per aquesta decisió, una mica polèmica: sembla que és Mbappé qui fa falta
Adrián Cordero Vega rep l’'OK' del CTA després del Madrid-Osasuna de Lliga: ‘Molt bé’
La victòria del Madrid va quedar eclipsada, un cop més, per la polèmica arbitral. Tot i que el CTA va felicitar Cordero Vega, són molts els aficionats que consideren que el Madrid ja ha "perpetrat el primer robatori de l'any a la Lliga". El motiu? Consideren que no hi ha penal a Mbappé, sinó que és el jugador del Madrid qui trepitja la cama de Juan Cruz, per la qual cosa seria falta ofensiva
El CTA per ara no s'ha manifestat, però va veure amb bons ulls l'actuació de Cordero Vega, per la qual cosa l'àrbitre càntabre no rebrà cap càstig després del seu partit. Un altre dels temes va ser la possible alineació indeguda de Franco Mastantuono, però Osasuna va anunciar que no la denunciaria, per la qual cosa, aparentment, no hi ha cap cas obert ni pendent de resolució
Al Barça, això sí, al·lucinen. Primer pel penal sobre Mbappé, "molt justet", segons directius del FC Barcelona i després amb l'alineació de Franco Mastantuono, que té fitxa del filial després d'haver costat 63 milions
Més notícies: