Jesús Vallejo trenca el seu silenci amb un contundent missatge a Carlo Ancelotti: 'Seg...'

Jesús Vallejo és un dels jugadors que més incertesa està despertant entre els aficionats del Real Madrid. Malgrat les moltes baixes dels blancs en defensa, el central no està jugant absolutament res malgrat estar disponible. Cada cop s'està especulant més sobre les raons que han fet que Carlo Ancelotti no vulgui comptar amb ell.

Ancelotti ha aconseguit grans coses com a entrenador, especialment al Real Madrid, on porta ja molts anys. Els aficionats li tenen molt d'apreci, però cada cop l'estan qüestionant més, especialment per les seves últimes decisions. Ara, Jesús Vallejo ha parlat públicament i ho ha fet enviant una clara indirecta a l'entrenador italià.

L'actualitat del Real Madrid i de Jesús Vallejo

El Real Madrid és el club més guardonat de la història del futbol i està clar que és el més gran d'Europa. Els blancs vénen de guanyar-ho absolutament tot, però últimament els resultats no estan sent els que solen veure pels problemes en defensa. Això ha fet que part de l'afició comenci a qüestionar a Carlo Ancelotti, que segueix apostant pels seus protegits.

Aquest any, la plantilla ha patit molts canvis amb la incorporació de Kylian Mbappé, però han estat les lesions les que han marcat la dinàmica. En aquests moments, el conjunt merengue té un seriós problema en la defensa, però sembla que Carlo Ancelotti no ho veu. Jesús Vallejo, qui podria aportar-li molt a l'equip amb els seus recursos i qualitat, no està tenint minuts.

Jugadors com Tchouaméni, que ha comès diversos errors molt notoris, estan tenint més oportunitats que Jesús Vallejo. Una situació estranya, ja que el francès és un migcampista jugant de central. Això sí, segons sembla, darrere de la desaparició de Vallejo podria haver-hi alguna cosa més, encara que el seu últim missatge no deixa pistes d'això.

Jesús Vallejo envia un clar missatge a Carlo Ancelotti

Sembla que Jesús Vallejo es va negar a jugar davant la Deportiva Minera en les eliminatòries de la Copa del Rei al·legant problemes físics. Un gest que no va agradar gens a Carlo Ancelotti. Potser per això no té oportunitats.

Tanmateix, Jesús Vallejo no es rendeix i ha publicat una imatge a les seves xarxes socials que ho diu tot. En la mateixa, se'l pot veure treballant en solitari, i acompanya la foto amb la següent frase: "I seguim entrenant". Sens dubte, un dard en tota regla que sembla anar dirigit a Carlo Ancelotti.

Veurem si a partir d'ara Jesús Vallejo té més minuts, però sembla complicat. Carlo Ancelotti ha preferit optar per Jacobo Ramón, un canterà, abans que per ell, així que el seu futur pinta bastant malament. De fet, el més probable és que Vallejo abandoni el Real Madrid un cop finalitzi la present temporada.