Asusta! El botxí de Marc Casadó es transforma i posa en perill el seu lloc: 'Quin...'

El Barça viu un moment realment dolç. L'arribada de Hansi Flick ha suposat un alè d'aire fresc per al vestidor gràcies als seus mètodes de treball innovadors i als canvis introduïts en els entrenaments. L'èxit del tècnic alemany queda palès en els bons resultats obtinguts, però també en la detecció de talent, ja que Marc Casadó s'ha convertit en la seva prolongació dins del camp.

Sense ser un futbolista molt mediàtic, ser famós a les xarxes socials o ficar-se en grans polèmiques, Marc Casadó s'ha guanyat un lloc a la primera pàgina del futbol nacional. A la primera part de la temporada, el migcampista català ha acumulat un total de 1.900 minuts entre les tres competicions disputades. Casadó ha sabut consolidar-se com una peça clau per al FC Barcelona, fins i tot és l'escollit pel staff de Flick per traslladar les ordres als seus companys durant els partits.

Es podria dir que Marc Casadó és el capità general de Flick, però podria no ser-ho si Bernal no s'hagués trencat el creuat. La greu lesió del seu company li va obrir les portes a la titularitat i ho ha sabut aprofitar a la perfecció. Quedarà per veure què succeirà quan Bernal estigui plenament recuperat i preparat per tornar a la màxima competició, ja que les últimes imatges que hem vist d'ell espanten.

El canvi físic de Bernal crida l'atenció: 'Quin braç'

Marc Bernal, l'hereu natural de Sergio Busquets, va aparèixer a la gespa per celebrar el títol de la Supercopa juntament amb els seus companys. I ho va fer per deixar una imatge realment impactant. Recordem que es va lesionar el passat mes de setembre, i tan sols 5 mesos després, ha tornat totalment canviat.

I és que Bernal va sorprendre tothom per la quantitat de massa muscular que ha guanyat al tren superior. En alguna imatge s'aprecia l'augment de volum del seu bíceps, cosa que podria ajudar-lo molt en una posició com la seva. El físic és molt important per poder abastar més espai, i sembla que Bernal s'ho està prenent seriosament.

Marc Casadó i Bernal, dues opcions per a Flick

Bernal continua sent una de les grans promeses del Barça. El pivot va sorprendre tota l'afició durant la pretemporada i es va guanyar la total confiança de Hansi Flick. De fet, en els primers compassos de la temporada, el de Berga estava per davant de Marc Casadó.

Ara, gairebé cinc mesos després, Bernal continua amb el seu progrés de recuperació. Treballa dia rere dia al gimnàs amb l'objectiu de tornar millor que abans. Físicament està com un toro i si el genoll li ho permet tornarà molt més preparat que quan va debutar.

Amb només 17 anys, Bernal destaca per la seva exquisida tècnica, la seva visió i el seu control, i ara està sumant massa muscular per acabar de ser un futbolista total. Recordem que el Barça el va renovar després de la seva lesió fins al juny de 2026 amb una clàusula de 500 milions. Un escenari que posa en perill la titularitat que ha aconseguit a base de molt esforç Marc Casadó.