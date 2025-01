Joan Laporta el vol treure del Valencia després de les seves declaracions: 'Pensa...'

Joan Laporta ha treballat durament per estabilitzar les finances del Barça durant els últims anys. L'estratègia d'activar palanques econòmiques i realitzar vendes estratègiques ha estat clau per afrontar les exigències del mercat. No obstant això, aquesta temporada ha aconseguit una fita realment significativa: el club català torna a acollir-se novament a la norma de l'1:1, permetent gastar un euro per cada euro ingressat.

Amb aquesta nova flexibilitat financera, Joan Laporta té l'oportunitat de mirar amb ambició al mercat de fitxatges. L'objectiu no només és reforçar la plantilla, sinó també garantir el futur competitiu de l'equip. Sota aquest context, el president culé s'ha fixat en un jove talent del València que ha despertat l'interès de diversos clubs europeus.

Aquesta nit, el Barça s'enfrontarà al València en un duel crucial per a ambdós equips. A més dels punts en joc, el partit servirà com un gran aparador perquè Joan Laporta avaluï de prop un dels jugadors més prometedors del conjunt che. L'actuació del futbolista serà observada amb especial atenció, ja que el Barça valora el seu fitxatge després de les seves últimes declaracions en les quals no tanca la porta a sortir a l'estiu.

Joan Laporta es fixa en aquest crack del València

El jugador que ha captat l'interès de Joan Laporta és Cristhian Mosquera, un poderós central de tan sols 20 anys. Des de la seva irrupció en el primer equip del València, Mosquera ha demostrat ser un pilar defensiu malgrat la complicada temporada del seu club. La seva regularitat al camp i la seva capacitat per competir al més alt nivell l'han convertit en un objectiu per a diversos grans d'Europa.

Recentment, el representant de Christian Mosquera, Sergio Barila, va ser qüestionat sobre el futur del jugador. En la seva declaració va deixar clar que Mosquera no té intenció d'abandonar el València en el mercat d'hivern. No obstant això, sí va deixar oberta la porta per a un possible moviment a l'estiu, així que Joan Laporta estarà molt atent al seu rendiment aquesta nit en el Barça-València.

Christian Mosquera un reemplaçament per a Andreas Christensen

La situació de Christian Mosquera podria interessar encara més a Joan Laporta si Andreas Christensen decidís abandonar el club. El defensa danès ha estat una peça clau, però la seva possible sortida obligaria el Barça a buscar un reemplaçament de garanties. Mosquera, per la seva joventut i projecció, encaixa perfectament en el perfil que busca Flick per rejovenir la seva defensa.

Joan Laporta, conscient de les paraules del representant de Mosquera, podria intentar avançar-se a altres clubs interessats en el defensa. Tal com ha reconegut, "diversos clubs han preguntat per ell aquest mes, però l'únic pensament és per al València. Després analitzarem la situació i pensarem en el futur."