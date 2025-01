Adiós Barça, se va por Marcus Rashford: Joan Laporta da la orden tras lo del Valencia

Joan Laporta es, casi con total seguridad, el mejor presidente en la historia del Barça. Gracias a su tesón y sus habilidades para manejarse en las situaciones más complicadas, Laporta ha logrado devolver la felicidad al entorno culé. La salida de Messi o los problemas para fichar ya son cosas del pasado: ahora está Lamine Yamal y, además, La Masía sigue dando sus frutos gracias a los nuevos talentos.

Sea como sea, es evidente que Joan Laporta tiene la última palabra en la mayoría de las decisiones del Barça. La llegada de Flick también es responsabilidad suya, así como las salidas que deberán producirse en los próximos meses. Sí, porque pese a que el club atraviesa un momento económico bueno, nunca está de más liberar masa salarial con los descartes del entrenador.

Además, dichas ventas serán imprescindibles para poder fichar. Ahora mismo, Joan Laporta ha logrado que el Barça vuelva a la norma 1:1, lo que indica que el club catalán puede gastar un euro por cada euro que ingresa. Y, en este sentido, de ello depende el fichaje de Marcus Rashford, el gran objetivo de Flick, Deco y Laporta.

Marcus Rashford prioriza el Barça

Marcus Rashford ha pedido salir del Manchester United y ya está valorando distintas opciones para continuar su carrera profesional. Ofertas no le faltan, pero parece que su prioridad absoluta es el FC Barcelona. Joan Laporta lo sabe y está intentando hacer todo lo posible para afrontar su fichaje con garantías, lo que implica que alguien tendrá que irse.

El Barça solo puede fichar a Marcus Rashford si se produce alguna salida. Es por eso que, Joan Laporta, tras hablar con Flick y Deco y ver el partido ante el Valencia, ha tomado una decisión. En concreto, el presidente culé ya ha decidido quién debe ser el sacrificado para que el extremo inglés termine vistiendo la camiseta culé.

Joan Laporta apunta y dispara

Joan Laporta ha intentado hacer caja con varios candidatos durante este mes de enero, pero no ha tenido suerte. Ronald Araújo estuvo muy cerca de irse a la Juventus a cambio de 70 millones de euros, mientras que Eric García casi se va al Girona por 15. Finalmente, ninguno de los dos se ha ido, por lo que Ansu Fati parece ser la última opción.

Sí porque, una vez más, Ansu Fati se quedó sin jugar ni un solo minuto ante el Valencia y su futuro en el Camp Nou parece estar visto para sentencia. Joan Laporta, consciente de su situación, está deseando activar su venta para poder traer a Marcus Rashford. Sin embargo, el '10' se resiste a salir pese al complicado panorama al que enfrenta.

Ansu Fati ha reconocido a su entorno que quiere seguir en el Barça pase lo que pase. No juega y tiene complicado jugar de aquí a final de curso, pero no quiere irse. Una situación que fastidia el plan maestro de Joan Laporta, quien no podrá fichar a Marcus Rashford hasta que Ansu haga las maletas.