El Barça està vivint una temporada de somni pel que fa al seu rendiment ofensiu, i part d'aquest èxit recau en les espatlles dels seus dos màxims golejadors: Lewandowski i Raphinha. Mentre el jove talent Lamine Yamal ha emergit com una gran sorpresa, són els dos jugadors esmentats els qui realment marquen les diferències en l'últim terç del camp.

Lewandowski i Raphinha, l'ànima de l'atac

Robert Lewandowski continua demostrant per què és un dels millors davanters del món. Amb la seva capacitat golejadora i la seva intel·ligència tàctica, ha estat clau perquè el Barça mantingui la seva competitivitat en totes les competicions. Porta anotats 21 gols en el que va de temporada, cosa que demostra la seva constància i fiabilitat davant la porteria rival.

D'altra banda, Raphinha, encara que al principi va ser vist amb dubtes pels aficionats, ha tancat boques amb el seu excel·lent rendiment. El brasiler ha anotat 11 gols i ha donat 7 assistències en aquesta temporada, cosa que el converteix en un dels jugadors més desequilibrants a la plantilla. La seva habilitat per desbordar i la seva precisió en els centres i en els tirs a porta l'han establert com un referent a la banda dreta del Barça.

Flick busca un nou fitxatge per reforçar la davantera

Malgrat l'excel·lent tasca de Lewandowski i Raphinha, Hansi Flick ha sol·licitat un reforç per a l'atac. L'entrenador alemany està convençut que necessita un quart davanter que pugui sumar al trident i ajudar en els partits més exigents. Durant diversos mesos, s'ha parlat de Nico Williams com una de les opcions favorites per al club, però altres noms com Luis Díaz i Rafael Leao també han sonat.

No obstant això, el somni de Hansi Flick d'incorporar un jugador de renom internacional semblava estar més a prop de complir-se amb Mohamed Salah. L'egipci, el contracte del qual acabava aquest estiu, semblava estar en l'òrbita del Barça, amb l'esperança que la seva gran qualitat i experiència enfortissin encara més l'ofensiva culé. No obstant això, per sorpresa de tothom, Salah va renovar amb el Liverpool per diversos anys, tancant definitivament la porta a la seva arribada al Camp Nou.

L'anunci sorprenent de la renovació de Mohamed Salah amb el Liverpool ha desbaratat els plans del Barça. Malgrat els esforços per atreure l'egipci, que havia estat una opció atractiva tant per la seva qualitat com pel seu preu, Salah va decidir quedar-se a Anfield fins al 2027. Aquesta renovació posa fi als rumors que el vinculaven amb el Camp Nou, i deixa a Robert Lewandowski i Raphinha sense el seu soci ideal en l'atac.