Joan Laporta paga 120 milions per deixar KO a Raphinha: 'És el millor del PSG'

Si hi ha un jugador a la plantilla del Barça al qual Hansi Flick ha ressuscitat miraculosament és Raphinha. El davanter carioca ha passat de tenir peu i mig fora de la institució a realitzar números per ser candidat a la Pilota d'Or. La temporada de Raphinha està sent per emmarcar i el seu rendiment ratlla l'excel·lència.

La temporada passada, amb Xavi Hernàndez, no era titular indiscutible i va realitzar una campanya una mica irregular amb alts i baixos. A les ordres de Hansi Flick, Raphinha s'ha convertit en un fix en l'esquema de l'alemany: ja ha disputat 44 encontres, marcant 27 gols i donant 20 assistències. Raphinha porta acumulats 3.564 minuts en el que va de curs, sent un dels futbolistes més utilitzats de la plantilla.

La temporada passada amb Xavi Hernàndez, Raphinha va participar en 37 encontres, arribant a marcar 10 gols i repartir 13 assistències. Amb el tècnic de Terrassa, el davanter brasiler va acumular 1.950 minuts de joc efectiu. Com podem observar, els números són molt diferents, la qual cosa reflecteix clarament la magnífica temporada que està realitzant l'internacional brasiler.

Joan Laporta i el seu desig de reforçar la davantera

El president del Barça està encantat amb l'actitud i joc de Raphinha aquesta temporada, però el seu desig és el de realitzar un gran fitxatge aquest mateix estiu. El desig de Joan Laporta passa per reforçar la línia ofensiva amb un jugador top i mediàtic que pugui completar la davantera. Al FC Barcelona tenen molt clar quin serà el pròxim objectiu, ja que encara que el desitjat de l'afició és Nico Williams, el president mira cap a París.

Hansi Flick ha demanat en reiterades ocasions el desig de reforçar la banda esquerra i Laporta focalitza el seu interès en Désiré Doué. El jove extrem de 19 anys del PSG ja suma 11 gols i 11 assistències aquesta temporada en 42 partits disputats. Joan Laporta estaria disposat a realitzar un esforç econòmic important per dur a terme el fitxatge de la jove estrella parisenca.

Joan Laporta, disposat a pagar 120 milions per Désiré Doué

Désiré Doué, format a les categories inferiors del Rennes, va fer el seu debut amb el primer equip el 2022, i en només dos anys va marcar 8 gols amb l'equip bretó. Posteriorment va marxar traspassat al PSG i al març de 2025 va fer el seu debut oficial amb la selecció absoluta francesa. Luis Enrique està encantat amb el rendiment del jove extrem i s'ha convertit en una peça important en la parcel·la ofensiva de l'equip.

El jove prodigi del PSG somia en arribar a jugar al Camp Nou i Joan Laporta estaria disposat a realitzar una bogeria per fitxar-lo. L'operació podria assolir els 120 milions, i l'afició culé ja somia amb poder ajuntar Doué amb Yamal per formar una davantera intratable. Això sí, Joan Laporta és conscient que per poder dur a terme aquesta operació necessita activar alguna sortida important aquest estiu amb la qual finançar el fitxatge de la gran estrella francesa.