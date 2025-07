Joan Laporta apunta i dispara, fitxatge TOP: més jove i millor que Robert Lewandowski

Joan Laporta va ser l’artífex clau del fitxatge de Robert Lewandowski pel Barça. L’operació no va ser senzilla, ja que el Bayern no volia desprendre’s d’un dels millors ‘9’ de la història. Però el desig del davanter polonès de vestir de culer va inclinar la balança, i el 2022 es va fer oficial la seva arribada.

Durant la seva presentació al Camp Nou, Joan Laporta va agrair l’esforç de Robert Lewandowski davant uns 45.000 espectadors. "M’agradaria agrair en primer lloc a Robert Lewandowski. Creieu-me que no era fàcil, aquesta operació ha sortit fonamentalment perquè és un jugador que vol jugar al Barça. Es mereix tot el vostre suport", va afirmar el president culer.

L’impacte golejador de Robert Lewandowski

En les seves tres temporades a la Ciutat Comtal, Robert Lewandowski ha demostrat que va ser una decisió encertada. La darrera campanya va anotar 42 gols en 52 partits, incloent-ne 27 a la Lliga, i va aportar assistències clau per guanyar Lliga, Copa del Rei i Supercopa. Aquestes xifres reforcen el seu estatus com un dels millors ariets d’Europa.

A més, ha superat la barrera dels 100 gols amb el Barça i ha entrat al top‑20 de golejadors històrics del club. La seva influència ha estat determinant per a l’estil i la imatge d’un atac sòlid i fiable.

I ara, el relleu generacional?

Tot i aquest rendiment excel·lent, Lewandowski està a punt de fer 37 anys i els cicles arriben al seu final. Per aquest motiu, Joan Laporta ja pensa en el seu successor ideal que combini joventut, adaptació al sistema i projecció a llarg termini. En aquest perfil encaixa Julián Álvarez, actualment a l’Atlético de Madrid.

Julián Álvarez, conegut com "La Aranya", ja va marcar 17 gols a la Lliga la temporada passada i va sumar actuacions destacades sota les ordres de Simeone. La seva mobilitat, intel·ligència per enllaçar joc i capacitat golejadora el converteixen en un perfil ideal per al Barça.

Joan Laporta llança l’ofensiva per Julián Álvarez

Segons diversos mitjans esportius, Joan Laporta considera Julián Álvarez com un fitxatge generacional. És la seva aposta per liderar l’atac després de la retirada de Robert Lewandowski. L’argentí encaixa perfectament amb l’estil, ja que pot associar-se, pressionar i culminar, característiques fonamentals del sistema culer.

Tot i que el jugador coneix la Lliga, la seva clàusula és de 500 milions d’euros, cosa que la converteix en una operació complexa. Tanmateix, el president culer no escatimarà mitjans si aconsegueix que Julián Álvarez es comprometi a vestir la samarreta culer.