Sorpresa! Filtren el primer fitxatge del Real Madrid: 'Ja ha signat, costa 18 M€'

El Real Madrid segue endavant amb el seu full de ruta per reforçar la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. Un dels fitxatges estrella que estava en l'agenda dels blancs era el crack del Bayern de Múnich, Alphonso Davies. Encara que semblava que el canadenc no seguiria al Bayern, finalment la directiva de l'equip alemany ha fet efectiva la seva renovació, obligant a Florentino Pérez a canviar els seus plans.

És per això que la direcció esportiva del Real Madrid ha passat a reforçar la banda dreta. Florentino ja està movent fitxa per poder incorporar un teòric suplent de Dani Carvajal i sembla que ho ha aconseguit. I és que, segons les últimes informacions, el Real Madrid ha tancat el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada per 18 milions.

Carlo Ancelotti ja ha revelat en alguna ocasió que el Real Madrid no acudiria al mercat d'hivern. Des del staff tècnic es creu que amb les peces disponibles és suficient per acabar la temporada amb garanties. No obstant això, de cara al pròxim curs tot és diferent.

Primer fitxatge de la temporada 2025-26, confirmat

Segons Ramón Álvarez de Mon, Florentino Pérez ja tindria un acord per fitxar el lateral anglès del Liverpool, Alexander-Arnold. Arribarà el pròxim estiu a canvi d'uns 18 milions d'euros tenint en compte prima de fitxatge i comissions. Aterrarà al Bernabéu amb la carta de llibertat sota el braç després d'una operació que sembla estar ja completament tancada.

Encara que el Liverpool intentarà la seva renovació a la desesperada durant aquests mesos abans de finalitzar la temporada, sembla que no tenen gaire a fer. El dilema del lateral anglès d'abandonar la disciplina dels reds estaria totalment resolt. Alexander-Arnold arribarà a l'estiu per intentar competir directament amb Dani Carvajal.

Els plans de Florentino Pérez amb Alexander-Arnold

El periòdic anglès The Telegraph havia informat fa uns dies que el Liverpool es plantejava vendre a Alexander-Arnold al mercat hivernal per 25 milions. Però a Chamartín no estan disposats a desemborsar aquesta quantitat encara sabent que el valor de mercat del jugador és superior. El Real Madrid té decidit esperar a l'estiu per oficialitzar el fitxatge, ja que així només haurà d'abonar el seu salari i una prima de fitxatge que rondarà els 18 milions.

La direcció esportiva del Real Madrid no entén que l'arribada d'un lateral dret sigui de màxima urgència en aquests moments. S'entén que Lucas Vázquez i les alternatives de Fede Valverde i Raúl Asencio són suficients per suplir la baixa de Dani Carvajal. En conseqüència, Florentino Pérez té la paella pel mànec en la situació de Alexander-Arnold, que arribarà al Bernabéu a l'estiu.