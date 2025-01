Adiós Barça, hola AC Milan: deja solo a Robert Lewandowski, se va con Álvaro Morata

Robert Lewandowski ha sido una de las personas que más ha dado de lo que hablar estos últimos meses en el Barça. Su inicio de temporada fue prácticamente inmejorable y los números que ha estado promediando hasta hace poco son impresionantes. Gracias a su rendimiento, los aficionados sueñan con volver a conquistar la Champions.

Paralelamente, Álvaro Morata decidió darle un giro drástico a su vida tras la Eurocopa y optó por continuar su carrera en el AC Milan. Parece que lejos de España es donde más se valora al delantero y sus números no son para nada malos. Y ahora, un refuerzo con el que el Barça pensaba poder contar en algún momento está muy cerca del conjunto italiano.

Robert Lewandowski necesita ayuda, pero no llega

Robert Lewandowski llegó al Barça en 2022 y la finalidad de su fichaje era que revitalizase la delantera culé con su calidad. Con contrato hasta 2026, el polaco se ha ido ganando un sitio en el vestuario y es el claro titular. De hecho, era de los favoritos de Xavi Hernández y lo sigue siendo con Hansi Flick.

El entrenador alemán ha hablado en diversas ocasiones de Robert Lewandowski y ha dado a entender que no hay nadie mejor que él para cubrir la posición de '9' referencia. En lo que va de temporada, que son 29 partidos, el polaco ha anotado 28 goles y ha dado 3 asistencias. De todos modos, los últimos encuentros de Lewandowski no han sido precisamente buenos y le está costando ver portería.

Casualmente, el Barça hace tiempo que piensa en Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, para darle algo de descanso a Robert Lewandowski. El mexicano está dando mucho de lo que hablar últimamente y ya lleva 15 goles y 3 asistencias en 18 partidos. Por desgracia para los culés, parece que su futuro está en el AC Milan y a quien ayudará será a Álvaro Morata.

Santiago Giménez y el Barça, un amor imposible

Santiago Giménez ha llamado la atención de varios de los grandes clubes europeos, pero su fichaje no es tarea fácil. El Feyenoord no dejará que su ariete salga del club por menos de 35 millones de euros. Ahora mismo, este gasto supone demasiado para los de la Ciudad Condal y está claro que no será posible.

Santiago Gómez habría sido un efectivo muy necesario en el Barça, puesto que Robert Lewandowski no está en su mejor momento. Pero, aunque nunca podemos dar nada por hecho, lo más seguro es que el crack mexicano acabe en el AC Milan. Álvaro Morata será su nuevo socio.