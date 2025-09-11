Adeu Barça, Franco Mastantuono ho celebra: Florentino Pérez guanya, plantada a Flick
El Madrid de Franco Mastantuono s'endú una de les grans perles del Barça de Hansi Flick
No sol ser habitual, sobretot perquè existeix un 'pacte de cavallers' i de no-agressió, però el Madrid acaba de robar una jove perla al Barça de Hansi Flick. Franco Mastantuono ja ho celebra, ja que el Real Madrid de Florentino Pérez s'ha assegurat el fitxatge d'una jove estrella que deixarà el Barça de Hansi Flick. El bo és que Franco Mastantuono estarà molt content, perquè es tracta d'una promesa, també argentina, amb la qual l'exjugador de River Plate podrà compartir moments a Madrid.
La relació entre Barça i Madrid no és bona, però fins ara era cordial. Ara canviarà completament, ja que Joan Laporta ja sap que Florentino Pérez ha incomplert un pacte fitxant una futura estrella del Barça, liderat i entrenat per Flick. Florentino Pérez volia endur-se un talent TOP del Barça i ho ha aconseguit: Franco Mastantuono, argentí de 18 anys, ja ho celebra, ja que tindrà un nou amic a la capital.
L'enuig del Barça i de Hansi Flick és bestial, ja que es quedarà sense una de les futures promeses que estava cridada a ser rellevant al Barça. Florentino Pérez se n'ha sortit amb la seva i Mastantuono ho celebra, però la veritat és que el club blanc ha trencat amb les bones relacions amb el Barça, ja definitivament. El Barça, per la seva banda, ja confirma el desastre: Flick ho accepta i diu adeu a una de les grans promeses del futbol argentí, que se n'anirà de La Masia properament.
El mercat de fitxatges està tancat, però, pel que sembla, el Madrid estaria negociant amb una perla argentina que estava cridada a ser important al Barça de l'alemany Hansi Flick. Tot i l'interès del Barça a frenar les negociacions, ha estat clau la feina de Florentino Pérez, que està molt content amb la feina de Franco Mastantuono. De fet, fonts del Madrid asseguren que Franco Mastantuono està més que preparat per ser titular indiscutible i que Xabi Alonso està treballant amb ell perquè sigui peça troncal.
Florentino Pérez no només comptarà amb Franco Mastantuono, també podrà disposar d'una perla que, presumiblement, aquest estiu fitxarà pel Real Madrid deixant plantat Hansi Flick. El traspàs està pràcticament confirmat a l'espera que el Madrid, amb el mercat de fitxatges obert, tanqui els últims serrells de l'operació, semblant a la de Franco Mastantuono.
El Barça es queda sense el seu Franco Mastantuono, està totalment confirmat: "Flick s'acomiada d'un altre talent TOP"
Fa més de dues dècades, el futbol espanyol va viure l'episodi més tens i recordat de la seva història. Luis Figo, aleshores estrella del FC Barcelona, va decidir canviar el Camp Nou pel Santiago Bernabéu. Aquell traspàs va suposar una traïció per als culers i una victòria moral per al madridisme, que ara s'ha il·lusionat i molt amb Franco Mastantuono.
Anys després, el Madrid, també amb Florentino Pérez com a president, tornarà a superar el Barça amb un gran cop moral. Florentino Pérez ja hauria aconseguit fitxar una de les grans i futures estrelles del Barça i de l'Argentina: Pedrito Juárez, jugador argentí d'11 anys format al Barça.
Igual que Messi, Pedrito va abandonar la seva Argentina natal per jugar al Barça, però ara el Madrid estaria interessat a fitxar-lo per a la seva pedrera. Florentino Pérez ja confirma la victòria, per molt que faci mal al barcelonisme: el Madrid s'enduu un altre Mastantuono i Flick ja confirma el seu adeu total i gairebé definitiu.
