No suele ser habitual, sobre todo porque existe un 'pacto de caballeros' y de no agresión, pero el Madrid le acaba de robar una joven perla al Barça de Hansi Flick. Franco Mastantuono ya lo celebra, pues el Real Madrid de Florentino Pérez se ha asegurado el fichaje de un joven estrella que dejará el Barça de Hansi Flick. Lo bueno es que Franco Mastantuono estará muy contento, porque se trata de una promesa, también argentina, con la que el exjugador de River Plate podrá compartir momentos en Madrid.

La relación entre Barça y Madrid no es buena, pero hasta el momento era cordial. Ahora cambiará por completo, pues Joan Laporta ya sabe que Florentino Pérez ha incumplido un pacto fichando a una futura estrella del Barça, liderado y entrenado por Flick. Florentino Pérez quería llevarse a un talento TOP del Barça y lo ha conseguido: Franco Mastantuono, argentino de 18 años, ya lo celebra, pues tendrá un nuevo amigo en la capital.

El enfado del Barça y de Hansi Flick es bestial, pues se quedará sin una de las futuras promesas que estaba llamada a ser relevante en el Barça. Florentino Pérez se ha salido con la suya y Mastantuono lo celebra, pero lo cierto es que el club blanco ha roto con las buenas relaciones con el Barça, ya definitivamente. El Barça, por su parte, ya confirma el desastre: Flick lo acepta y dice adiós a una de las grandes promesas del fútbol argentino, se iría de La Masía próximamente.

Adiós al Barça, Franco Mastantuono lo celebra: Florentino Pérez gana, plantón a Flick

El mercado de fichajes está cerrado, pero, al parecer, el Madrid estaría negociando con una perla argentina que estaba llamada a ser importante en el Barça del alemán Hansi Flick. A pesar del interés del Barça en frenar las negociaciones, ha sido clave el trabajo de Florentino Pérez, quien está muy contento con el trabajo de Franco Mastantuono. De hecho, fuentes del Madrid aseguran que Franco Mastantuono está más que listo para ser titular indiscutible y que Xabi Alonso está trabajando con él para que sea pieza troncal.

Florentino Pérez no solo contará con Franco Mastantuono, también podrá disponer de una perla que, presumiblemente, este verano fichará por el Real Madrid dejando plantado a Hansi Flick. El pase está prácticamente confirmado a la espera de que el Madrid, con el mercado de fichajes abierto, cierre los últimos flecos de la operación, parecida a la de Franco Mastantuono.

El Barça se queda sin su Franco Mastantuono, está totalmente confirmado: "Flick se despide de otro talento TOP"

Hace más de dos décadas, el fútbol español vivió el episodio más tenso y recordado de su historia. Luis Figo, entonces estrella del FC Barcelona, decidió cambiar el Camp Nou por el Santiago Bernabéu. Aquel traspaso supuso una traición para los culers y una victoria moral para el madridismo, que ahora se ha ilusionado y mucho con Franco Mastantuono.

Años después, el Madrid, también con Florentino Pérez como presidente, volverá a superar al Barça con un gran golpe moral. Florentino Pérez ya habría logrado fichar a una de las grandes y futuras estrellas del Barça y de Argentina: Pedrito Juárez, jugador argentino de 11 años formado en el Barça.

Al igual que Messi, Pedrito abandonó su Argentina natal para jugar en el Barça, pero ahora el Madrid estaría interesado en ficharle para su cantera. Florentino Pérez ya confirma la victoria, por mucho que duela en el barcelonismo: el Madrid se lleva a otro Mastantuono y Flick ya confirma su adiós total y casi definitivo.