¡El AC Milan ofrece 30 millones por un suplente del Barça! Deco ya ha dado luz verde

El mercado de fichajes ha llegado a su fin y los equipos han tenido tiempo más que suficiente para realizar sus operaciones. En clave Barça, Deco ha logrado cerrar varias incorporaciones importantes como las de Joan García, Marcus Rashford o Roony Bardghji. El director deportivo ha conseguido dar a Hansi Flick lo que el alemán buscaba dentro de las posibilidades económicas del club.

En cambio, en cuanto a las salidas, Deco no ha alcanzado los objetivos que el club se había marcado internamente. Debido a la situación económica del Barça, se esperaba que algunos pesos pesados del vestuario como Ronald Araújo, Frenkie de Jong o Lewandowski pudieran irse, pero ninguno ha acabado saliendo.

Es por ello que, en las últimas horas de mercado, Deco aceptó la oferta de 30 millones que había enviado el AC Milan. El club de la Lombardía ha intentado hacerse con los servicios de Andreas Christensen en el último momento, pero el zaguero ha frenado su salida. Está contento en el FC Barcelona y sabe que la inesperada salida de Iñigo Martínez le brindará opciones de jugar, así que no ve necesario hacer las maletas.

La oferta del AC Milan convence a Deco, pero no a Andreas Christensen

El club italiano había planteado una oferta de 30 millones en las últimas horas de mercado por Andreas Christensen. Esta oferta ha sido considerada por Deco para equilibrar las cuentas del club y registrar jugadores pendientes en la Liga. Sin embargo, Christensen ha frenado cualquier esperanza.

Andreas Christensen está determinado a cumplir el año que le queda de contrato y luchar por tener sus opciones esta temporada. En San Siro necesitaban reforzar su parcela defensiva y veían en el experimentado central culé una buena opción. El central acumula más de 250 partidos oficiales en la élite entre Premier, Liga y competiciones europeas.

El futuro de Andreas Christensen

El defensa danés finaliza contrato el próximo 30 de junio, y si queda libre, el Barça no recibirá ninguna compensación económica. Por lo tanto, el próximo mes de enero será la última posibilidad que tendrá Deco para hacer caja con el central. Y en el AC Milan lo saben.

Ante tal escenario, lo más probable es que los italianos vuelvan a intentar su fichaje durante las primeras semanas de 2026. Estará por ver si las urgencias defensivas del AC Milan provocan una oferta para hacerse con sus servicios en enero o, por el contrario, deciden esperar a verano, cuando quedará libre. Deco, por su parte, seguramente intente renovar a Andreas Christensen para tener más margen de maniobra y tomar la mejor decisión.