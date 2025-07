L'AC Milan confirma l'interès, se'n va amb Luka Modric: sortida important al Madrid

L'AC Milan ja ha anunciat oficialment el fitxatge de Luka Modric. El mític migcampista croat, que ha estat una peça clau al Real Madrid durant més d'una dècada, ha decidit marxar a Itàlia. Després d'haver-ho guanyat tot al Bernabéu, Modric s'embarca en una nova i apassionant aventura amb l'objectiu de continuar la seva carrera fins al Mundial de 2026

No ha signat per l'AC Milan per anar de passeig. El croat té clar que vol continuar lluitant per grans títols. Amb la seva qualitat i experiència, Luka Modric aspira a conquerir l'Scudetto de la Serie A i fer un bon paper a la Champions League

Luka Modric s'enduu una sorpresa només aterrar a l'AC Milan

Tanmateix, en les últimes hores ha passat una cosa que segurament haurà deixat molt sorprès Luka Modric. Theo, un dels emblemes de l'AC Milan, ha decidit fitxar per l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. La seva sortida deixa un gran buit a la banda esquerra de l'equip i el club italià s'ha vist en la necessitat de buscar un nou lateral per cobrir aquesta plaça

Curiosament, la directiva de l'AC Milan s'ha fixat novament en el Real Madrid. Tot i que Lucas Vázquez queda lliure i podria seguir els passos de Luka Modric, qui realment agrada al club italià és Fran García, lateral esquerre del Madrid

Fran García, una de les grans sorpreses del Madrid

Fran García ha estat una de les grans novetats del Real Madrid al Mundial de Clubs. Juntament amb Thibaut Courtois, va ser l'únic que va disputar tots els minuts del torneig. El seu rendiment ha estat excel·lent, i el seu creixement com a lateral ha estat evident

Ara bé, l'arribada d'Álvaro Carreras al Bernabéu i la presència de Ferland Mendy compliquen el seu futur al club. Tot i haver estat clau els darrers mesos, el fet que el Real Madrid estigui reforçant aquesta posició fa que la sortida de Fran García no estigui descartada. L'AC Milan coneix el seu potencial i podria aprofitar aquesta situació per intentar el seu fitxatge durant el proper mercat d'estiu

Una nova etapa per a Fran García

Fran García té una gran oportunitat al davant. Unir-se a Luka Modric a l'AC Milan seria un pas important en la seva carrera. El lateral podria seguir els passos del seu excompany i compartir vestidor amb un dels jugadors més emblemàtics de la història recent del futbol

L'interès del Milan en Fran García és real, i el futur del jugador sembla estar a les seves mans. La competència al Bernabéu serà dura, però l'AC Milan li ofereix la possibilitat de ser protagonista en un equip amb grans aspiracions. Tot dependrà del que decideixi el jugador i de l'interès del Real Madrid a mantenir-lo