Víctor Valdés és, per a molts, el millor porter de la història del Barça i ara Joan Laporta podria fitxar el seu successor. Amb el futur de Ter Stegen més obert que mai, el Barça confirma que ha fitxat el nou Víctor Valdés: 8 milions i adeu al PSG per jugar amb Flick.

Víctor Valdés, exporter del Barça, és un dels porters més importants de la història antiga i moderna del club culer. Després de la marxa de Víctor Valdés, han estat diversos els porters que han intentat estar al nivell de l'espanyol, però la veritat és que només Marc-André ter Stegen ha estat capaç. Ara, el porter alemany ja està en el tram final de la seva carrera esportiva i, per tant, el Barça busca nou porter titular: adeu al Chelsea, arriba el nou Víctor Valdés.

Com ja vam explicar a ‘e-Notícies’, el Barça té dubtes amb Ter Stegen, no compta amb Iñaki Peña i la renovació del polonès Wojciech Szczęsny continua en l'aire. Dit això, Joan Laporta i Hansi Flick tenen clar que és moment de fitxar el nou Víctor Valdés. adeu PSG: 8 milions d'euros i titular al Barça de Flick, confirmat.

8M€ i s'acomiada del PSG per jugar al Barça: Flick té el nou Víctor Valdés

El Barça està interessat a fitxar el nou Víctor Valdés, un porter que es recorda i molt al club culer a causa del seu gran potencial sota pals. No obstant això, s'enfronta a la competència del PSG, que també ha presentat ofertes pel porter en qüestió.

El Barça confia en el seu projecte i en la possibilitat d'atraure el nou Víctor Valdés, qui hauria de rebutjar el PSG de Luis Enrique per tancar el seu fitxatge pel Barça. Ter Stegen, per la seva banda, sap que el Barça li busca relleu, cosa que podria fer-li acceptar una de les diverses ofertes que ha rebut d'Aràbia, encara que sembla poc probable.

Flick es posa seriós i assumeix el problema del Barça a la porteria: cal que arribi el nou Víctor Valdés

La secretaria tècnica del Barça ja ha posat la lupa en el nou Víctor Valdés, que arribaria al Barça acceptant una oferta més baixa que la del PSG de Luis Enrique. Tot està obert, però el Barça ha posat velocitat de creuer amb l'objectiu de fitxar el nou Víctor Valdés, que arribaria al bloc de Flick per lluitar per ser titular.

Ter Stegen no vol competència, però Hansi Flick no està disposat a passar pel cèrcol i vol que l'alemany competeixi per ser indiscutible. El Barça ho té més clar que mai: vol el nou Víctor Valdés, que val 8 milions d'euros.

El nou Víctor Valdés no és altre que Lucas Chevalier, porter de 23 anys i amb experiència a la Champions League. Chevalier recorda molt a Valdés i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', ha rebut una proposta molt sucosa del PSG, que està sent estudiada pels seus agents i representants. El Barça vol evitar que s'escapi i, per tant, Flick i Joan Laporta pretenen que es converteixi en porter del primer equip durant la pròxima temporada: fitxatge en camí.