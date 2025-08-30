Trágico final para Matilde, la española que desapareció en Indonesia sin dejar rastro

Conmoción en España tras casi dos meses buscando a Matilde Muñoz Cazorla, la española desaparecida en Indonesia. Este sábado, 30 de agosto, la Policía de Lombok ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de la española. Una noticia que ha sido anunciada este sábado tanto por las autoridades locales como por un familiar cercano de la víctima.

El cadáver ha sido encontrado en una playa y, según las primeras informaciones, ya se habrían realizado dos detenciones en relación con el caso. A pesar de que los perros adiestrados de la Policía de Yakarta han viajado recientemente a la zona, la búsqueda de Matilde había comenzado mucho antes, tras su desaparición el pasado 1 de julio.

La familia había denunciado que el personal del hotel Bumi Aditya, donde Matilde se alojaba, ofrecía versiones contradictorias y poco claras sobre su paradero. Mientras tanto, las autoridades indonesias anunciaron que geolocalizarían el móvil de la desaparecida. Algo que había sido solicitado insistentemente por la familia durante semanas.

Señales confusas y versiones contradictorias

Los primeros días de la desaparición fueron marcados por la confusión. Mala, la recepcionista del hotel, afirmó haber recibido un mensaje de WhatsApp enviado por Matilde, donde decía estar en Laos y regresar en dos semanas. Sin embargo, la familia de Matilde negó esta versión, pues la profesora de yoga no había planeado ningún viaje a ese país. De hecho, el 24 de julio tenía previsto un viaje a Bangkok, Tailandia.

Además, los registros del hotel mostraron que Matilde había pagado por una extensión de su estancia el 5 de julio, lo que no coincidía con la fecha que Mala había indicado. El 6 de julio fue el último día en que Matilde figuraba en la lista de huéspedes del hotel.

El 23 de agosto, la policía localizó algunas de las pertenencias de Matilde en la basura del hotel. Entre los objetos encontrados estaban sandalias, ropa y anotaciones personales. Sin embargo, el pasaporte, el móvil y las tarjetas de crédito de Matilde estaban desaparecidos. La familia aseguró que llevaba dinero en efectivo y que su estilo de vida austero descartaba la opción de que hubiese abandonado voluntariamente sus pertenencias.

Además, un candado de la habitación de Matilde fue encontrado forzado, lo que hizo aumentar todavía más las sospechas. La moto de Matilde, que estaba estacionada en el hotel, también fue retirada por la empresa de alquiler sin ofrecer una explicación clara. La habitación, que inicialmente estaba ordenada, apareció desordenada y con la televisión desaparecida.

La incertidumbre persiste tras el hallazgo del cuerpo

A pesar del hallazgo del cuerpo de Matilde, muchas preguntas siguen sin respuesta. El consulado de Jakarta ha tomado contacto con la familia para iniciar la geolocalización del teléfono de la víctima. Lo que podría arrojar luz sobre sus últimos movimientos y las circunstancias previas a su desaparición.

El triste desenlace pone fin a más de 50 días de angustiosa espera para la familia de Matilde, que no había tenido noticias sobre su paradero desde principios de julio. La falta de claridad en los primeros momentos de la desaparición y las versiones contradictorias del personal del hotel han complicado aún más la resolución del caso. Sin embargo, las autoridades locales han anunciado que las investigaciones continuarán.