Giro de 180 ° sobre el nuevo y dramático incendio en León: confirman la peor hipótesis

La tragedia que en la tarde de este jueves sacudió a Berlanga del Bierzo, una localidad de León de apenas 400 habitantes, comienza a esclarecerse. Lo que en un primer momento se barajó como un accidente ha quedado confirmado como la peor de las hipótesis. Y es que se trataría de un incendio forestal provocado de forma intencionada.

El presunto autor es un joven de tan solo 20 años, detenido minutos después de que las llamas obligaran a evacuar por completo al pueblo. Según fuentes de la Guardia Civil, el fuego comenzó a primera hora de la tarde, cuando todavía el sol iluminaba el valle berciano. Testigos medioambientales observaron a un individuo abandonar a pie la zona donde acababan de prenderse varios focos.

El aviso permitió que un dispositivo de la Agrupación de Reserva y Seguridad lo localizara apenas veinte minutos después. El sospechoso, que intentó huir, fue interceptado cuando las llamas cercaban ya la carretera y el humo cubría la localidad. Las autoridades confirman que no se trata de un descuido ni de una negligencia, sino de un incendio provocado con varios puntos de inicio en las inmediaciones de Berlanga del Bierzo.

La descripción del joven ayudó en su búsqueda

La descripción del joven, con ropa deportiva y las manos aún manchadas de ceniza, coincidía plenamente con la facilitada por los agentes que lo vieron abandonar el monte. El alcance del fuego fue inmediato. Catalogado como nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, las llamas representaron un riesgo directo para la población.

Helicópteros, cuadrillas terrestres y medios aéreos se desplegaron para contener el avance, mientras la Guardia Civil evacuaba a los 400 vecinos. La carretera LE-716 fue cortada de manera preventiva para facilitar las tareas de extinción. El vídeo difundido por la Benemérita recoge la tensión del momento, con mensajes de megafonía instando a los habitantes a abandonar sus casas.

El detenido fue trasladado al puesto de la Guardia Civil para declarar. Posteriormente, puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada, así como de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. La investigación sigue abierta, aunque por el momento se desconoce qué pudo motivar al joven a encender el fuego.

Las consecuencias legales pueden ser severas, ya que el Código Penal castiga con penas de uno a cinco años de prisión los incendios forestales provocados, ampliables hasta seis. En este caso, el hecho de que hubiera riesgo para la población y necesidad de evacuaciones podría agravar la condena. El suceso estalla, además, en un contexto de tensión política.

Una investigación judicial abierta

El Bierzo es, sin duda, como una de las zonas más castigadas por los incendios de las últimas semanas. Ahora, Berlanga del Bierzo se convierte ahora en símbolo del drama ambiental y humano que arrastra la provincia.

La investigación judicial determinará los próximos pasos, pero lo que ya es un hecho es que la provincia de León suma un nuevo y devastador capítulo a su verano más negro. Unos terribles sucesos que no solo han acabado con hectáreas y hectáreas de naturaleza. También lo han hecho con los sueños, el trabajo y el esfuerzo de muchos vecinos.