Gran susto en la A-7: Al menos 8 heridos en un accidente múltiple

La circulación en la A-7 ha vivido momentos muy complicados desde la tarde de ayer. Un accidente múltiple en Bétera, en sentido Barcelona, provocó más de 20 kilómetros de retenciones. El siniestro se produjo sobre las 15:30 y afectó a diez turismos y un camión.

La colisión obligó a cortar dos carriles, el central y el izquierdo. Ocho personas resultaron heridas y tres de ellas fueron trasladadas a hospitales. Una mujer de 67 años con dolor cervical y una contusión fue evacuada al Hospital General de Valencia por una ambulancia del SAMU.

También fueron llevadas al mismo centro una mujer de 37 años con un golpe abdominal y otra de 66 con contusiones en las piernas. Las otras cinco víctimas fueron atendidas en el lugar y no necesitaron traslado.

Al menos 8 personas resultaron heridas

El tráfico estuvo completamente colapsado durante horas. La situación también se complicó por otro accidente en la misma autovía, un poco más adelante, en Puçol. Allí, un camión se incendió poco antes de las 22:00 de la noche.

Durante las labores de extinción, otro camión se estrelló contra el vehículo en llamas y contra un camión del Consorcio de Bomberos. Ese segundo impacto provocó un nuevo incendio, el vertido de la carga y la inflamación del combustible.

Los bomberos confirmaron que, "milagrosamente", ninguno de ellos resultó herido. Las tareas de extinción se prolongaron hasta las 2:30 de la madrugada. Sobre las 7:00 de esta mañana, se procedió a cortar la A-7 para retirar los camiones siniestrados.

Varias vías afectadas

Esto generó nuevas retenciones: A las 8:00 aún se contabilizaban 11 kilómetros de atasco. Según la Dirección General de Tráfico, la situación se normalizó pasadas las 11:00. El atasco afectó también a otras vías cercanas.

La CV-32 presentó tráfico lento en sentido hacia la V-21, con casi dos kilómetros de retenciones. La CV-35, conocida como Pista de Ademuz, registró cerca de un kilómetro de congestión. En la V-30, a la altura de Horno de Alcedo, se detectaron hasta 3 kilómetros de atasco.

A media mañana, el atasco seguía, aunque algo reducido. La A-7 fue la más afectada por el caos, especialmente en dirección Barcelona. Además, el sentido contrario también sufrió retenciones por el llamado "efecto mirón", que sumó más de cinco kilómetros.