Trágico hallazgo en España: Aparece el cadáver de un hombre hundido en el mar

Durante la madrugada de este miércoles, se activó un amplio dispositivo de emergencia en el puerto de Tarragona. Todo esto tras recibir el aviso de un testigo que alertó sobre una persona que había entrado al agua y no había vuelto a salir.

El testigo perdió de vista al individuo, lo que motivó una rápida movilización de los servicios de rescate. Al lugar acudieron cerca de veinte efectivos de los Bombers de la Generalitat, con nueve unidades desplegadas.

Entre ellas se encontraban equipos especializados del GRAE (Grup d’Actuacions Especials), incluyendo submarinistas. Además, se sumaron unidades de coordinación y mando, lo que permitió organizar una búsqueda más precisa y estructurada en la zona del puerto.

También participaron agentes de la Sección Fiscal y de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona. Asimismo, se sumaron efectivos de la Policía Portuaria, Salvamento Marítimo, Guardia Urbana, Cruz Roja y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Encuentran el cadáver de un hombre hundido en el mar

Los primeros equipos en llegar iniciaron la búsqueda en la zona del muelle. Utilizando focos para iluminar el límite entre el agua y la plataforma portuaria, así como las zonas de amarre cercanas.

Paralelamente, la Guardia Urbana inspeccionó las embarcaciones atracadas y recorrió el área urbana próxima. Por su parte, una embarcación de Cruz Roja y Salvamento Marítimo se encargó de rastrear la superficie del agua.

La búsqueda se intensificó en el punto donde se vio por última vez a la persona. Los submarinistas del GRAE realizaron una operación subacuática en esa zona concreta. Poco antes de las cuatro de la madrugada, lograron localizar el cuerpo sin vida de la víctima.

Una vez asegurado y señalizado el lugar, se procedió a la extracción del cuerpo. Esta operación se llevó a cabo de forma coordinada entre los buzos y la Guardia Civil, y se realizó tras recibir la autorización correspondiente por parte de la comitiva judicial.

Las autoridades no han facilitado la identidad de la persona fallecida ni más detalles sobre las circunstancias del suceso. La investigación sigue abierta para esclarecer lo ocurrido. El puerto de Tarragona ha recuperado la normalidad tras el despliegue de los servicios de emergencia.