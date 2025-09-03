Hallan restos humanos en la zona dónde desaparecieron José Patricio y Edwin Guillermo

La Guardia Civil ha localizado restos humanos pertenecientes a dos personas en una vivienda de la urbanización Camposol, en Mazarrón (Murcia). Los cuerpos, que se encontraban en avanzado estado de descomposición, fueron recuperados tras una compleja operación.

Los desaparecidos, José Patricio Chango, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal, de 32, compartían domicilio y trabajo en la zona. Su rastro se perdió hace semanas, lo que activó una investigación por parte de la Policía Judicial.

A prisión el hombre relacionado con la desaparición de José y Edwin

El pasado viernes, los agentes accedieron a una vivienda sospechosa en la urbanización Camposol. Allí iniciaron una serie de inspecciones técnicas, apoyados por especialistas desplazados desde Madrid, con el objetivo de localizar posibles indicios relacionados con la desaparición.

Durante el fin de semana, los investigadores localizaron una excavación subterránea dentro del inmueble. En ese espacio oculto, de difícil acceso, encontraron restos humanos que, según fuentes cercanas al caso, corresponden a dos personas.

Los cuerpos estaban descuartizados y presentaban signos de haber sido ocultados intencionadamente. Ahora se realizarán pruebas de ADN para confirmar si se trata de los dos ecuatorianos desaparecidos.

La vivienda donde se produjo el hallazgo estaba ocupada de forma ilegal por un hombre que ya ha sido detenido. El sospechoso, que no tenía relación directa con las víctimas, ha ingresado en prisión provisional.

La Guardia Civil investiga los hechos

La operación ha sido descrita por la Guardia Civil como "especialmente compleja", tanto por las condiciones del lugar como por el estado de los cuerpos. La excavación donde se encontraban los restos no era visible a simple vista y requería un acceso técnico.

Los agentes trabajaron durante horas para extraer los cadáveres sin comprometer posibles pruebas. El hallazgo ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Camposol, una urbanización con alta presencia de residentes extranjeros.

Muchos vecinos han expresado su preocupación por la seguridad en la zona, especialmente en viviendas ocupadas de forma irregular. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa.

Por el momento, la investigación sigue abierta. Los agentes continúan analizando la vivienda en busca de más indicios que permitan reconstruir lo ocurrido. El perfil del detenido, su historial y sus movimientos previos están siendo examinados con detalle.