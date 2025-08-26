Oficial: sale a la luz lo último de Verizon y muchos americanos lo querrán aprovechar

Verizon vuelve a estar en boca de todos. La empresa ha generado revuelo con un movimiento que muchos clientes no esperaban. Y aunque parecía que los tiempos de descuentos habían terminado, aún queda una manera de aprovechar una promoción muy atractiva si sabes qué hacer.

Durante los últimos meses, la compañía eliminó progresivamente los tradicionales descuentos por fidelidad. Muchos usuarios, molestos por pagar más sin recibir mejoras reales, optaron por cambiarse a otras compañías. Sin embargo, parece que Verizon ha reconsiderado su estrategia tras ver la reacción de sus clientes.

Lo cierto es que, aunque los descuentos por fidelidad ya no se ofrecen de forma abierta, sigue existiendo una manera de acceder a ellos. Y es más sencilla de lo que parece. Se trata de un truco que no es nuevo, pero que todavía funciona: solicitar el PIN de portabilidad.

Así trata de convencerte Verizon

Cuando un cliente inicia el proceso para marcharse a otra compañía, la operadora recibe una señal de alerta. Y es en ese momento cuando Verizon suele reaccionar con una propuesta: un nuevo descuento para retener al usuario. En algunos casos, esta rebaja puede alcanzar hasta $20 al mes, o incluso más, dependiendo del plan contratado.

Algunos clientes aseguran haber conseguido hasta $40 de descuento mensual durante periodos anteriores. Esta estrategia es, en la práctica, un descuento por retención, aunque no se anuncie como tal. El objetivo es claro: evitar que el usuario abandone la compañía.

Y lo mejor de todo es que no es necesario hablar con un representante para probarlo. Muchos clientes simplemente solicitan el PIN de transferencia desde la app de Verizon. Y poco después reciben una contraoferta que incluye una promoción personalizada.

Hay que tener en cuenta que este tipo de descuentos no están garantizados para todos. Pero sí hay muchas posibilidades de recibir una oferta si el sistema detecta que se planea abandonar el servicio. Es una jugada que funciona especialmente bien si has sido cliente durante varios años o tienes varias líneas asociadas a tu cuenta.

Los clientes se aprovecharán de esta oportunidad

Aunque Verizon parecía haber cerrado la puerta a los descuentos, la posibilidad sigue ahí para quienes estén dispuestos a negociar. Si estás pensando en cambiarte de operador o simplemente quieres pagar menos, pedir el PIN de portabilidad podría darte acceso a una nueva promoción.

Y para quienes valoran la cobertura, los datos ilimitados o la infraestructura de Verizon pero no quieren pagar el precio completo, este truco puede marcar la diferencia. Así que si te lo estabas planteando, este podría ser el momento ideal para actuar.