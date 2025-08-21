Precio de la luz hoy, viernes 22 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este viernes, 22 de agosto de 2025, es de 53,61 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del jueves, hablamos de una ligera bajada, de 0,28 euros. Recordemos que, en la jornada del 21 de agosto, el precio medio de la luz se situaba en los 53,89 euros por MW/h.

Si analizamos los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), vemos algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, en la franja más cara del viernes el precio del MW/h seguirá superando los 104 euros. Sin embargo, en el tramo más económico el coste de la luz caerá por debajo de los 5 euros.

Precio de la luz hoy, viernes 22 de agosto de 2025, hora a hora

Lo cierto es que, este viernes, no tendrá muchos cambios con respecto a la jornada del jueves. El MW/h tendrá precios bastante altos tanto de madrugada como de noche. En cambio, la tarde volverá a ser la franja más asequible de todas, con precios muy económicos para los consumidores.

Así, de 11:00 a 12:00 el MW/h pasará a costar 5,11 euros, aunque la tarifa bajará mucho más. Entre las 12:00 y las 13:00 tendremos el precio más barato de todo el día: 4,31 euros por MW/h. Por último, de 14:00 a 15:00 el MW/h costará 5,37 euros, y de 15:00 a 16:00 el precio será de 5,01 euros.

11:00 - 12:00: 5,11 €/MWh.

12:00 - 13:00: 4,31 €/MWh.

14:00 - 15:00: 5,37 €/MWh.

15:00 - 16:00: 5,01 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el viernes?

Durante la madrugada del viernes, aunque tendremos precios altos, estos no superarán los de la noche. Entre las 00:00 y las 07:00 el MW/h tendrá un precio que oscilará entre los 65 y los 77 euros. De 07:00 a 08:00 el MW/h costará 78,06 euros, aunque de 08:00 a 09:00 la tarifa bajará hasta los 75,1 euros.

20:00 - 21:00: 104,53 €/MWh.

21:00 - 22:00: 103,49 €/MWh.

22:00 - 23:00: 101,59 €/MWh.

23:00 - 00:00: 94,37 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 tendremos el precio más alto de todo el día: 104,53 euros por MW/h. De 21:00 a 22:00 la situación no mejorará mucho, con un precio de 103,49 euros. Por último, de 22:00 a 23:00, el MW/h pasará a tener un precio fijo de 101,59 euros.