Giro inesperado en Verizon: otro nuevo golpe a los clientes, ya lo tienen claro

Verizon vuelve a sacudir a sus clientes con un cambio que pocos esperaban. La compañía, conocida por su amplia cobertura y fiabilidad, ha tomado una decisión que ya empieza a generar molestia. Sobre todo entre quienes confían en sus planes de datos.

Esta vez, el giro afecta directamente a quienes utilizan tabletas, y los detalles no están cayendo bien. Tras varias semanas de rumores y especulaciones, ya es oficial. El operador ha renovado por completo su gama de tarifas para tabletas.

Verizon provoca mucho malestar

Los populares planes Unlimited y More Unlimited han desaparecido sin previo aviso. En su lugar han llegado tres nuevas opciones que, a simple vista, podrían parecer una mejora. Pero en realidad no lo son.

Las nuevas tarifas de Verizon parecen estar en línea con lo que ofrece la competencia, como T-Mobile en cuanto a precios base y datos. Pero la letra pequeña revela que los usuarios están pagando más por prestaciones muy similares a las que recibían antes. Por ejemplo, el nuevo plan Welcome cuesta $10 al mes e incluye apenas 2 GB de datos.

Sí, en pleno 2025, apenas 2 GB. Y eso no es todo: una vez alcanzado ese límite, la velocidad cae a unos lentos 1 Mbps. Lo que convierte cualquier actividad en línea más exigente (como ver vídeos o hacer streaming de música) en una tarea frustrante.

Si deseas evitar esas limitaciones, la alternativa es pagar más. El plan Unlimited cuesta ahora $20 al mes y ofrece datos ilimitados y 15 GB de hotspot premium. El Unlimited Plus, por su parte, sube a $25 mensuales y amplía la conexión compartida hasta 100 GB.

Sin embargo, este último apenas mejora respecto al antiguo More Unlimited. Excepto por esos gigas extra de hotspot, por los cuales se paga $10 adicionales.

Pero lo más controvertido es el fuerte incremento de precios para quienes no tienen ya un plan telefónico ilimitado con Verizon. Si deseas contratar solo una línea para tableta, los costes se disparan. Son $80 al mes por el plan Welcome, $100 por el Unlimited y hasta $110 por el Unlimited Plus.

Cada línea adicional cuesta $40, lo cual está generando gran descontento.

Verizon tiene que plantarle cara a la competencia

Mientras tanto, operadores como T-Mobile ofrecen propuestas más competitivas. Por el mismo precio base, no solo brindan servicios similares. También extras como datos internacionales y roaming en más de 200 destinos.

Por ejemplo, su plan de $10 también incluye 2 GB de datos. Pero sus versiones superiores suman mensajes ilimitados y gigas de alta velocidad en México, Canadá y otros países.

Este nuevo movimiento de Verizon se suma a una serie de decisiones recientes que no han sido bien recibidas. Hace poco, eliminó los descuentos por fidelidad, y ahora encarece sus tarifas para tabletas sin ofrecer verdaderas mejoras. La reacción no se ha hecho esperar: muchos clientes, incluso los más antiguos, están considerando seriamente cambiar de operador.