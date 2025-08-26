Miles de americanos lo celebran a lo grande: T-Mobile les tenía preparada una sorpresa

Viajar en avión siempre tiene su parte emocionante, pero también puede volverse aburrido. Especialmente cuando el vuelo es largo y no hay conexión a internet. Sin embargo, eso está a punto de cambiar para millones de viajeros en Estados Unidos.

Y es que T-Mobile, en una alianza que pocos veían venir, acaba de anunciar una gran sorpresa que ha alegrado a muchos usuarios. Los vuelos con conexión gratuita y ultrarrápida están más cerca de lo que imaginas.

El acuerdo alcanzado por T-Mobile

T-Mobile se ha unido a Alaska Airlines para ofrecer WiFi gratuito y de alta velocidad en vuelos seleccionados. Pero no se trata solo de una mejora técnica. Esta colaboración tiene como objetivo cambiar por completo la experiencia a bordo de muchos pasajeros.

Hará que conectarse en pleno vuelo sea tan fácil como hacerlo desde casa. Este beneficio será exclusivo para los miembros de Atmos Rewards, el nuevo programa de fidelización de Alaska Airlines. Este sistema unifica el antiguo Mileage Plan con HawaiianMiles de Hawaiian Airlines.

Esto permite a los viajeros ganar y utilizar puntos en más de 1.000 destinos alrededor del mundo. Gracias a esta nueva alianza, acceder a internet durante el vuelo será parte del paquete, sin coste adicional. Además, con velocidades que permiten streaming, mensajería en tiempo real y hasta jugar online.

T-Mobile se convierte así en el socio principal de este programa. Los viajeros que sean parte de Atmos Rewards se beneficiarán de una de las conexiones WiFi más rápidas del mercado aéreo. Además, los clientes de T-Mobile recibirán ventajas exclusivas, que se irán conociendo a lo largo del año.

Una colaboración que irá a más

Este proyecto no es solo un patrocinio, sino una colaboración profunda entre dos gigantes de sus sectores. Como explicó Mike Katz, presidente de Marketing de T-Mobile, la misión es conectar a los usuarios con su mundo sin importar dónde estén. Junto con Alaska Airlines, están dando un paso adelante al garantizar una conexión aérea fluida y confiable.

La implementación comenzará en 2026 y utilizará la tecnología Starlink. Lo que se traduce en menor latencia, mayor estabilidad y velocidades muy superiores a las actuales. Alaska espera que, para 2027, sus aviones cuenten con el WiFi más rápido y fiable del mundo, disponible desde la puerta de embarque hasta el aterrizaje.

Los primeros en disfrutar de esta nueva conectividad serán los viajeros del aeropuerto de Seattle-Tacoma. Allí una gran parte de los vuelos contará con este WiFi ultrarrápido y gratuito. Y lo mejor es que solo necesitas registrarte en Atmos Rewards, algo que también es totalmente gratis.