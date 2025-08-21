Millones de americanos, pendientes de Verizon, T-Mobile y AT&T: se desata la locura

Los avances tecnológicos no se detienen y, como suele ocurrir, millones de personas en Estados Unidos ya tienen la mirada puesta en lo que viene. Muchos apenas están empezando a disfrutar del 5G en su día a día. Pero la próxima revolución ya está en camino.

Y todo apunta a que cambiará por completo nuestra forma de conectarnos. Las principales operadoras del país, como Verizon, T-Mobile y AT&T, ya compiten para liderar este nuevo salto tecnológico.

T-Mobile, Verizon y AT&T ya piensan en el 6G

Aunque pueda parecer pronto, el desarrollo de la tecnología 6G ya está en marcha. Se espera que, antes de que termine esta década, los estándares técnicos estén completamente definidos. Lo que permitirá a los fabricantes y a las operadoras comenzar el despliegue a gran escala.

El 6G promete no solo una velocidad mucho mayor, sino también una latencia mínima. Algo fundamental para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real.

Desde cirugías remotas hasta realidad virtual avanzada, pasando por la inteligencia artificial. Todo funcionará con mayor precisión gracias a conexiones más estables y rápidas.

Hoy, con una buena red 5G, se pueden alcanzar velocidades de entre 100 y 500 megabits por segundo (Mbps). Pero con el 6G se habla de hasta 1 terabit por segundo (Tbps). Esto sería unas 2000 veces más rápido, permitiendo descargar archivos enormes o ver contenido en calidad ultra alta.

Por supuesto, estos datos provienen de simulaciones en condiciones ideales. En la vida real, las velocidades serán menores, pero igualmente impresionantes en comparación con lo que conocemos hoy.

Verizon, T-Mobile y AT&T: la carrera ha comenzado

La gran pregunta ahora es quién será el primero en ofrecer el 6G. En este momento, Verizon, AT&T y T-Mobile ya están trabajando en pruebas internas, alianzas estratégicas y desarrollos tecnológicos para posicionarse a la cabeza.

Cada una de estas compañías tiene su propio enfoque. Verizon ha sido reconocida por su innovación en redes de alta capacidad. AT&T sigue siendo fuerte en cobertura y servicios empresariales.

T-Mobile, por su parte, sorprendió al adelantarse con el despliegue nacional del 5G, y podría repetir la jugada con el 6G. Lo que está claro es que los usuarios estadounidenses podrían ser los primeros en el mundo en experimentar esta nueva generación de red móvil. Superando incluso a muchos países europeos.

El 6G no será solo una mejora en velocidad, será una nueva forma de entender la conectividad. Hará posible servicios que hoy parecen futuristas y optimizará muchos procesos cotidianos. Aunque su llegada definitiva aún tomará algunos años, el trabajo ya ha comenzado.

Y las grandes operadoras como T-Mobile, Verizon y AT&T están en plena carrera para liderar esta transformación.