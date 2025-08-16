Golpe de efecto de T-Mobile: miles de americanos lo ven como la oportunidad perfecta

En tiempos donde renovar el teléfono puede suponer un gasto considerable, una nueva oferta de T-Mobile ha captado la atención de miles de personas. El anuncio ha generado interés en redes sociales y tiendas físicas. Todo indica que estamos ante una jugada estratégica que podría marcar un antes y un después en el mercado de los móviles económicos.

Hace solo unos días, T-Mobile reveló el lanzamiento de su nuevo dispositivo móvil de gama accesible: el Revvl 8. Este teléfono es el último integrante de la familia Revvl. Es una línea que la compañía creó pensando en quienes buscan un móvil funcional, moderno y a buen precio.

Está disponible desde el 14 de agosto, de forma exclusiva a través de T-Mobile y Metro by T-Mobile. Su precio oficial es de $199.99, pero se puede conseguir gratis mediante ciertas promociones que ofrece la operadora.

T-Mobile se atreve con un móvil muy atractivo

La propuesta de la línea Revvl siempre ha sido clara: ofrecer teléfonos inteligentes que mantengan características actuales, sin disparar el precio. El Revvl 8 continúa con esta filosofía y viene con prestaciones que lo hacen destacar dentro de los móviles 5G de bajo costo. Para empezar, cuenta con una pantalla LCD IPS de 6,58 pulgadas con resolución FHD+.

Funciona con el sistema operativo Android 15 desde fábrica. Lo que garantiza acceso a las últimas funciones y actualizaciones de seguridad.

En su interior, este teléfono alberga un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Está acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 2 TB mediante tarjeta microSD. A esto se suma Gemini AI, una herramienta que ofrece asistencia inteligente directamente en el dispositivo, sin necesidad de conexión permanente a la nube.

En el apartado fotográfico, el Revvl 8 no decepciona, ya que su cámara principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Algo poco común en móviles de este rango de precio. También incorpora una lente macro de 2 MP y una cámara frontal de 13 MP.

Puede grabar video en calidad 2K a 30 fps o 1080p a 60 fps. Lo cual lo hace útil tanto para fotos casuales como para videollamadas o creación de contenido.

La batería de 5000 mAh promete hasta 37 horas de conversación, y se carga rápidamente gracias a sus 25 W de potencia. En cuanto a conectividad, no le falta nada: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC o compatibilidad con redes satelitales. Además de funciones como reconocimiento facial, lector de huellas y soporte para tarjetas nano SIM.

Se puede conseguir gratis

Pero lo que ha causado verdadero revuelo son las promociones. Los clientes de T-Mobile pueden conseguir el Revvl 8 gratis al agregar una línea nueva a su plan o al entregar casi cualquier dispositivo en programas de intercambio.

Por su parte, Metro by T-Mobile lo ofrece sin costo para quienes se cambien desde otra operadora y contraten planes desde $40 mensuales. Además, ambas opciones incluyen una garantía de precio por cinco años en llamadas, mensajes y datos.