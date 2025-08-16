Golpe de efecto de T-Mobile: miles de americanos lo ven como la oportunidad perfecta
T-Mobile desvela algo que muchos de los clientes de la compañía llevaban tiempo esperando con inquietud
En tiempos donde renovar el teléfono puede suponer un gasto considerable, una nueva oferta de T-Mobile ha captado la atención de miles de personas. El anuncio ha generado interés en redes sociales y tiendas físicas. Todo indica que estamos ante una jugada estratégica que podría marcar un antes y un después en el mercado de los móviles económicos.
Hace solo unos días, T-Mobile reveló el lanzamiento de su nuevo dispositivo móvil de gama accesible: el Revvl 8. Este teléfono es el último integrante de la familia Revvl. Es una línea que la compañía creó pensando en quienes buscan un móvil funcional, moderno y a buen precio.
Está disponible desde el 14 de agosto, de forma exclusiva a través de T-Mobile y Metro by T-Mobile. Su precio oficial es de $199.99, pero se puede conseguir gratis mediante ciertas promociones que ofrece la operadora.
T-Mobile se atreve con un móvil muy atractivo
La propuesta de la línea Revvl siempre ha sido clara: ofrecer teléfonos inteligentes que mantengan características actuales, sin disparar el precio. El Revvl 8 continúa con esta filosofía y viene con prestaciones que lo hacen destacar dentro de los móviles 5G de bajo costo. Para empezar, cuenta con una pantalla LCD IPS de 6,58 pulgadas con resolución FHD+.
Funciona con el sistema operativo Android 15 desde fábrica. Lo que garantiza acceso a las últimas funciones y actualizaciones de seguridad.
En su interior, este teléfono alberga un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Está acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 2 TB mediante tarjeta microSD. A esto se suma Gemini AI, una herramienta que ofrece asistencia inteligente directamente en el dispositivo, sin necesidad de conexión permanente a la nube.
En el apartado fotográfico, el Revvl 8 no decepciona, ya que su cámara principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Algo poco común en móviles de este rango de precio. También incorpora una lente macro de 2 MP y una cámara frontal de 13 MP.
Puede grabar video en calidad 2K a 30 fps o 1080p a 60 fps. Lo cual lo hace útil tanto para fotos casuales como para videollamadas o creación de contenido.
La batería de 5000 mAh promete hasta 37 horas de conversación, y se carga rápidamente gracias a sus 25 W de potencia. En cuanto a conectividad, no le falta nada: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC o compatibilidad con redes satelitales. Además de funciones como reconocimiento facial, lector de huellas y soporte para tarjetas nano SIM.
Se puede conseguir gratis
Pero lo que ha causado verdadero revuelo son las promociones. Los clientes de T-Mobile pueden conseguir el Revvl 8 gratis al agregar una línea nueva a su plan o al entregar casi cualquier dispositivo en programas de intercambio.
Por su parte, Metro by T-Mobile lo ofrece sin costo para quienes se cambien desde otra operadora y contraten planes desde $40 mensuales. Además, ambas opciones incluyen una garantía de precio por cinco años en llamadas, mensajes y datos.
