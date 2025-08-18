Precio de la luz hoy, martes 19 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este martes, 19 de agosto de 2025, es de 77,72 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del lunes, hablamos de una bajada de 18,96 euros. Recordemos que, en la jornada del 18 de agosto, el MW/h tenía un coste medio de 96,68 euros.

Sin duda, el menor consumo eléctrico y las buenas condiciones meteorológicas se esconden detrás de esta moderación del precio de la luz. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), en la franja más barata el MW/h tendrá un precio superior a los 106 euros. Eso sí, en el tramo más económico el coste del MW/h se situará por debajo de los 30 euros.

Precio de la luz hoy, martes 19 de agosto de 2025, hora a hora

Otro detalle muy llamativo es que los precios se mantendrán bastante estables a lo largo de todo el martes. Tanto la madrugada, como la noche, destacarán por tener precios bastante altos, como lleva ocurriendo desde hace días. Eso sí, por la tarde, las tarifas se moderará mucho, por lo que es recomendable centrar nuestro consumo en esta franja.

Así, de 12:00 a 13:00 el precio del MW/h pasará a ser de 30 euros. Entre las 13:00 y las 14:00 encontraremos la tarifa más económica del día: 29,14 euros por MW/h. Por último, de 14:00 a 15:00 el MW/h subirá un poco de precio, hasta situarse en los 30,91 euros.

12:00 - 13:00: 30 €/MWh.

13:00 - 14:00: 29,14 €/MWh.

14:00 - 15:00: 30,91 €/MWh.

15:00 - 16:00: 40,54 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el martes?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00, el coste del MW/h oscilará entre los 90 y los 103 euros. De 07:00 a 08:00 el precio del MW/h se situará en los 102,82 euros, aunque a partir de ahí empezará a bajar. De 08:00 a 09:00 el precio del MW/h será de 98,1 euros, es decir, se situará por debajo de los 100 euros.

00:00 - 01:00: 103,06 €/MWh.

07:00 - 08:00: 102,82 €/MWh.

21:00 - 22:00: 106,85 €/MWh.

22:00 - 23:00: 106,54 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00, el precio del MW/h subirá hasta los 106,85 euros, siendo el más alto del día. De 22:00 a 23:00 la tarifa bajará un poco, situándose el coste del MW/h en los 106,54 euros. Finalmente, de 23:00 a 00:00 el MW/h tendrá un coste total de 99 euros.