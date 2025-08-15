Malas noticias en AT&T: muchos americanos se quedan sin servicio y piden explicaciones

En los últimos días, miles de personas en Estados Unidos se han visto sorprendidas por una situación que ha dejado a muchos sin señal en sus teléfonos ni conexión a internet. Sin previo aviso, familias, trabajadores y negocios comenzaron a experimentar cortes inesperados en sus servicios de comunicación.

El problema no solo fue molesto, sino que también generó una ola de quejas y desconcierto. Especialmente en una de las zonas más pobladas del país. Muchos se preguntan qué pasó realmente con AT&T.

El problema sufrido por AT&T

Todo comenzó hace unos días en el condado de Los Ángeles. Muchos residentes se levantaron esa mañana sin acceso a su red de telefonía móvil ni a su servicio de internet. Poco después, se supo la razón: un incendio de grandes proporciones destruyó parte de las instalaciones de AT&T ubicadas en la zona de Harbor Gateway, en Gardena.

El fuego se inició cerca de las 4:30 de la madrugada. Al parecer, comenzó como un incendio de basura entre unos arbustos cerca del edificio principal de la empresa. Pero lo que parecía un incidente menor rápidamente se convirtió en una emergencia de grandes dimensiones.

Las llamas se extendieron y alcanzaron tres edificios conectados entre sí. Algunos construidos en la década de 1960, que contenían equipos esenciales para la operación de los servicios de telefonía e internet.

Alrededor de 100 bomberos pertenecientes a 25 compañías fueron necesarios para controlar el fuego. Trabajaron durante más de cinco horas soportando varios obstáculos. Como la antigüedad de las estructuras, la presencia de baterías altamente peligrosas y, en un momento crítico, el colapso parcial del techo.

Por razones de seguridad, los equipos debieron cambiar su estrategia y actuar desde fuera de los edificios. Incluso uno de los bomberos estuvo en riesgo de sufrir heridas cuando fue expuesto a temperaturas extremadamente altas mientras subía por una escalera. Afortunadamente, fue atendido en el hospital y dado de alta poco después.

La situación obligó además al cierre temporal de la Avenida Vermont y la suspensión del servicio ferroviario cercano, causando más molestias a los ciudadanos.

AT&T trata de volver a la normalidad

AT&T confirmó que, por suerte, todos sus empleados se encontraban a salvo. Sin embargo, los daños materiales fueron significativos. Muchos de los equipos afectados eran clave para garantizar la cobertura en esa área.

Según técnicos presentes, esto explicaría por qué tantos usuarios han sufrido interrupciones en sus servicios. Aunque la compañía ha desplegado su equipo de recuperación y cuenta con fuentes de energía de respaldo, la afectación sigue siendo visible en algunas zonas.

La causa exacta del incendio aún está bajo investigación. Mientras tanto, AT&T trabaja para restablecer la totalidad de sus servicios y recuperar la confianza de sus clientes. Todavía esperan respuestas claras y soluciones rápidas.