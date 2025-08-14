Lo último de T-Mobile mantiene en alerta a miles de americanos: revisa tu factura

Miles de usuarios en Estados Unidos están prestando más atención que nunca a su factura de Internet. Y no es para menos. T-Mobile ha aplicado un cambio significativo que podría afectar a lo que pagas cada mes sin que te des cuenta.

Aunque no se trata de una subida directa de precios, sí es una modificación que podría influir en tu bolsillo si no estás atento. La compañía ha actualizado recientemente sus planes de banda ancha 5G. Y lo que antes estaba incluido en el precio, ahora ya no lo está.

En concreto, los impuestos y otras tarifas han dejado de estar integrados en el coste mensual anunciado, algo que ha sorprendido a muchos. Este detalle, aunque pequeño, puede representar una diferencia notable cuando llega la factura a fin de mes.

Confirmación oficial de T-Mobile

El cambio fue detectado inicialmente por medios especializados, y confirmado posteriormente por un portavoz de T-Mobile. Según explicó la operadora, la decisión busca alinear estos planes con el resto de su oferta comercial. Donde ya se había eliminado la inclusión de impuestos en los precios.

Desde su punto de vista, esto permite comparar con mayor claridad los precios entre compañías, al mostrar el coste base sin añadidos. Eso sí, es importante aclarar que los clientes actuales que ya estaban disfrutando de planes con impuestos incluidos no se verán afectados. Siempre y cuando no cambien de plan.

Es decir, si ya eres cliente de un plan de Internet 5G con impuestos incluidos y no haces modificaciones, seguirás pagando lo mismo que antes. Pero si decides cambiarte a un nuevo plan, entonces sí comenzarás a ver los impuestos y tarifas reflejados por separado en tu factura.

Esta medida también se ha extendido a otros servicios de T-Mobile, como las líneas para smartwatches, puntos de acceso y otras conexiones fuera del smartphone. Ahora todos estos planes también excluyen los impuestos de su precio base. Algo que puede provocar confusión, sobre todo en usuarios que combinan planes con y sin impuestos incluidos en la misma cuenta.

Aunque T-Mobile mantiene su garantía de precio de cinco años en varios de sus nuevos planes, esta garantía no cubre impuestos, tarifas, ni servicios adicionales de terceros. La propia compañía argumenta en su sitio web que estos costes están fuera de su control. Por lo que no pueden asegurarlos dentro de sus políticas de estabilidad de precios.

Piden explicaciones a T-Mobile

La noticia ha causado cierto malestar entre algunos usuarios. Recordaban cómo T-Mobile, años atrás, se promocionaba como la operadora más transparente en precios del mercado. De hecho, la compañía criticó duramente a la competencia por "ocultar" lo que realmente pagaban sus clientes, lo que llevó a T-Mobile a ofrecer precios cerrados.

Ahora, sin embargo, la compañía parece haber abandonado esa estrategia, alineándose con el modelo tradicional de mostrar el precio sin impuestos.