Precio de la luz hoy, martes 12 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este martes, 12 de agosto de 2025, es de 89,70 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del lunes, hablamos de una subida notable de 9,59 euros. Recordemos que, en la jornada del 11 de agosto, el precio medio de la luz se situaba en los 80,11 euros por MW/h.

Es más que evidente que la mayor demanda eléctrica se esconde, en parte, detrás de esta nueva subida de los precios. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), en la franja más cara del día el MW/h superará los 154 euros. Pero lo más sorprendente es que ni siquiera en la franja más barata bajaremos de los 26 euros por MW/h.

Precio de la luz hoy, martes 12 de agosto de 2025, hora a hora

Durante toda la madrugada los precios se mantendrán en valores bastante elevados, rozando o superando los 100 euros por MW/h. Afortunadamente, durante el día, encontraremos una amplia franja en la que los precios se moderarán. No hablaremos de tarifas excepcionalmente económicas, pero sí que serán más asequibles que en otros tramos.

Así, de 12:00 a 13:00 el precio del MW/h se situará en los 27,2 euros, al igual que de 14:00 a 15:00. Entre las 13:00 y las 14:00 encontraremos el precio más barato de toda la jornada: 26,28 euros por MW/h. Finalmente, de 15:00 a 16:00 el MW/h pasará a tener un precio de 35,05 euros.

12:00 - 13:00: 27,2 €/MWh.

13:00 - 14:00: 26,28 €/MWh.

14:00 - 15:00: 27,2 €/MWh.

15:00 - 16:00: 35,05 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el martes?

En cuanto a las tarifas más altas, la madrugada será, como ya hemos mencionado, bastante cara para consumir luz. Entre las 00:00 y las 07:00 los precios del MW/h oscilarán entre los 99 y los 109 euros. De 07:00 a 08:00 el precio del MW/h quedará fijado en los 109,7 euros, aunque a partir de ahí bajará hasta bien entrada la tarde.

19:00 - 20:00: 121,86 €/MWh.

20:00 - 21:00: 154,93 €/MWh.

21:00 - 22:00: 140,81 €/MWh.

22:00 - 23:00: 126,87 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 tendremos el precio más alto del día: 154,93 euros por MW/h. Entre las 21:00 y las 22:00 la tarifa bajará hasta los 140,81 euros por MW/h. Por último, de 22:00 a 23:00 el MW/h pasará a tener un coste de 126,87 euros.