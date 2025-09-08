Jarro de agua fría para T-Mobile, Verizon y AT&T: nadie se muerde la lengua en América

Las tres grandes operadoras de telefonía en Estados Unidos, T-Mobile, Verizon y AT&T, han dominado el mercado durante años. Pero ahora, una nueva encuesta acaba de lanzar un mensaje que no pueden ignorar. Millones de usuarios están pensando seriamente en abandonar estas compañías, y la razón principal es clara: el precio.

Durante mucho tiempo, las grandes compañías han ofrecido paquetes completos, cobertura sólida y acceso a las últimas tecnologías. Sin embargo, cada vez más estadounidenses consideran que esos beneficios no compensan las altas tarifas mensuales.

De hecho, de una encuesta reciente realizada para analizar el interés en operadoras móviles virtuales (OMV), se pueden extraer conclusiones claras. Un 13% de los usuarios cambiaría de compañía de inmediato si se les ofreciera un plan más barato. Y un 45% asegura que al menos se lo pensaría seriamente.

Golpe duro para T-Mobile, AT&T y Verizon

Esto representa un duro golpe para Verizon, AT&T y T-Mobile, ya que muestra una pérdida de fidelidad por parte de sus clientes. Muchos sienten que estas empresas han subido los precios sin mejorar proporcionalmente el servicio. Aunque siguen siendo las más reconocidas del país, la búsqueda de alternativas más económicas está creciendo rápidamente.

Uno de los datos más llamativos de la encuesta es que los usuarios ya no buscan tanto una marca tradicional. Incluso cuando se les planteó la idea de OMV vinculadas a influencers o celebridades, la mayoría respondió que no les interesaba tanto la figura pública. Y es que reparaban principalmente en los beneficios reales que se ofrecieran.

Esto demuestra que la confianza del consumidor ya no está ligada al nombre de la empresa. Se fija en la calidad-precio del servicio que recibe.

Eso sí, también hay ciertas preocupaciones. Cuando se preguntó cuál era su principal miedo al cambiarse a una OMV, la respuesta más común no fue la ideología del influencer ni la marca. Se trata de algo mucho más básico: la fiabilidad del servicio.

La preocupación por la cobertura, la velocidad y la estabilidad sigue siendo prioritaria para quienes consideran hacer el cambio. Otro dato interesante es que solo un 23 % de los encuestados cree que las OMV pueden igualar la calidad de las grandes como AT&T o Verizon. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, especialmente la Generación Z, se mostraron mucho más abiertas a probar nuevas opciones.

El aviso está dado, y es claro: los americanos están listos para cambiar si se les presenta una mejor opción. Ahora, depende de las grandes operadoras ponerse las pilas y ofrecer verdaderas soluciones antes de que la fuga de clientes se convierta en una realidad.