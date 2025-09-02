Precio de la luz hoy, miércoles 3 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este miércoles, 3 de septiembre de 2025, es de 55,10 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del martes, hablamos de una notable bajada de 6 euros. Recordemos que, en la jornada del 2 de septiembre, el precio medio de la electricidad se situaba en los 61,10 euros por MW/h.

Una diferencia que se ve reflejada en cierta manera en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En la franja más cara del día el precio del MW/h superará los 133 euros. Sin embargo, en el tramo más económico volveremos a hablar de tarifas negativas, que son indicador de precios muy asequibles.

Precio de la luz hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025, hora a hora

Como suele pasar, la tarde volverá a ser la franja más económica de todo el miércoles. Será entonces cuando los precios bajarán con más fuerza, hasta alcanzar el mínimo del día. Por tanto, los consumidores podrán centrar en ese tramo su consumo para ahorrar una buena cantidad de dinero en sus futuras facturas eléctricas.

Así, de 10:00 a 11:00 y de 17:00 a 18:00 el precio del MW/h será de 0 euros. Entre las 11:00 y las 13:00 y de 15:00 a 17:00 el MW/h pasará a tener un coste de -0,01 euros. Finalmente, el precio más barato del día lo encontramos de 13:00 a 15:00, cuando el MW/h tendrá un coste de -0,02 euros.

11:00 - 13:00: -0,01 €/MWh

13:00 - 15:00: -0,02 €/MWh

15:00 - 17:00: -0,01 €/MWh

17:00 - 18:00: 0 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el miércoles?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00, los precios del MW/h oscilarán entre los 76 y los 105 euros. De 07:00 a 08:00 el precio del MW/h se situará en los 93 euros, aunque en la siguiente franja bajará. Entre las 08:00 y las 09:00 el MW/h costará 83,22 euros, manteniéndose la tendencia a la baja en las siguientes franjas.

00:00 - 01:00: 105,23 €/MWh

20:00 - 21:00: 103,13 €/MWh

21:00 - 22:00: 133,45 €/MWh

22:00 - 23:00: 107,43 €/MWh

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el MW/h tendrá un precio total de 103,13 euros. De 21:00 a 22:00 tendremos el precio más alto del día: 133,45 euros por MW/h. Por último, de 22:00 a 23:00, el MW/h pasará a tener un precio total de 107,43 euros.