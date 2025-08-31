Menuda locura en T-Mobile: la oportunidad que pedían y que no se puede dejar escapar

¿Te imaginas tener llamadas, mensajes y datos ilimitados por menos de lo que pagas ahora? Pues eso es justo lo que muchos ya están descubriendo. Se trata de lo último de T-Mobile, y no es de extrañar que esté llamando tanto la atención. Esta oferta puede hacer que más de uno se replantee seriamente cambiar de operador.

Metro by T-Mobile, la marca de prepago respaldada por T-Mobile, ha lanzado una promoción que está dando mucho de qué hablar. Sobre todo entre los que buscan ahorrar sin sacrificar calidad. En estos tiempos, donde cada dólar cuenta, tomar una decisión inteligente como esta puede marcar la diferencia a final de mes.

El chollo que te ofrece T-Mobile

Por solo 25 dólares al mes, los nuevos clientes pueden acceder a un plan con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad sin límites. Lo mejor de todo es que este precio incluye impuestos y cargos. Por lo que no hay sorpresas desagradables en la factura.

Además, la tarifa está garantizada durante cinco años. Lo que significa tranquilidad a largo plazo y protección frente a posibles subidas de precios.

Este plan está pensado especialmente para quienes desean mantener su propio dispositivo móvil, gracias a la opción 'Trae tu propio dispositivo'. Es una manera muy cómoda de cambiarse sin necesidad de comprar un teléfono nuevo, y con la posibilidad de conservar tu número actual.

En tiendas físicas, deberás portar tu número para aprovechar la oferta. Pero si haces el proceso online, puedes elegir entre conservarlo o estrenar uno nuevo.

Metro by T-Mobile ha sido reconocido por sus ofertas constantes y su excelente red 5G, ya que utiliza la misma infraestructura de T-Mobile. Así que pasarte a este servicio no significa renunciar a una buena cobertura. Al contrario: disfrutarás de conectividad de calidad, estés donde estés.

Otros beneficios a tener en cuenta

El plan no solo destaca por su precio, sino también por los beneficios adicionales. Uno de ellos es el acceso a los famosos T-Mobile Tuesdays. Con ellos, los clientes pueden obtener descuentos, promociones y regalos en restaurantes, gasolina, entretenimiento y mucho más.

También incluye funciones de protección contra estafas, como la identificación y el bloqueo de llamadas sospechosas. Otra ventaja que no pasa desapercibida es la ausencia de contratos a largo plazo. Este es un plan prepago, lo que significa que tú decides si sigues o no, sin penalizaciones ni compromisos.

Si llevas tiempo pensando en cambiar de operador, quizá esta sea la señal que estabas esperando. No dejes que se te escape esta locura de oferta. Porque ahorrar y estar bien conectado nunca había sido tan fácil.